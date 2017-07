D. Trump považuje stredoeurópske krajiny za dôležitých partnerov

dnes 19:46 -

Fakt, že americký prezident Donald Trump si zvolil za miesto svojej druhej návštevy na starom kontinente stredoeurópsku krajinu, svedčí o tom, že tieto štáty považuje za veľmi dôležitých partnerov USA. Povedal to slovenský prezident Andrej Kiska po dnešnom stretnutí hláv štátov iniciatívy Trojmoria s americkým prezidentom vo Varšave.

Trump podľa Kisku na stretnutí zdôraznil, že EÚ je najlepším a najbližším partnerom USA. Rovnaký postoj má aj Európska únia, uviedol slovenský prezident.

Na diskusii prezidentov Trojmoria s Trumpom sa veľa hovorilo o energii. Do Poľska prišla v júni z USA prvá dodávka skvapalneného plynu. Kiska podľa vlastných slov vo svojom príhovore ocenil túto diverzifikáciu energetických zdrojov.

"Energia nie je len obchod a je výborné, že túto diverzifikáciu máme," povedal Kiska. "Často sa energetika využíva na vydieranie iných štátov," dodal a pripomenul plynovú krízu na Slovensku v roku 2009.

Najvyšší slovenský predstaviteľ pri tejto príležitosti varoval, že plánovaný plynovod Nord Stream 2 by sa mohol stať nástrojom na vydieranie Ukrajiny.

Trumpovi počas diskusie povedal, že kľúčová pasáž o kolektívnej bezpečnosti NATO v rámci článku 5 pozostáva z 22 slov a 124 písmen. "Presne toľko vojde do jedného tweetu. A preto som požiadal prezidenta Trumpa, aby sme v tejto časti sveta stále počuli o článku 5, pretože to je to, na čom naša Severoatlantická aliancia stojí," uviedol Kiska.

Trump následne vo svojom verejnom prejave v centre Varšavy vyjadril záväzok USA k článku 5 o kolektívnej obrane.

"Na iniciatíve Trojmoria sme diskutovali o spájaní sa regiónu tak, aby bola Európska únia silnejšia. To je cieľom tohto projektu. Čím viac sú krajiny medzi sebou prepojené, tým silnejšia bude EÚ," povedal Kiska s tým, že predmetom diskusie boli najmä energetické prepojenia. Slovensko má už vytvorené plynové konektory s viacerými krajinami, zatiaľ však nie je dokončený konektor s Poľskom. Ďalším bodom debaty bolo budovanie dopravnej infraštruktúry.

Iniciatíva troch morí zahŕňa 12 štátov regiónu Baltického, Jadranského a Čierneho mora.

Kisku v Poľsku sprevádzal aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

"Slovenská republika v rámci Iniciatívy troch morí zohráva kľúčovú úlohu, pretože severojužné prepojenie je možné práve len cez Slovenskú a Českú republiku," povedal Pellegrini. Konkrétnych projektov v rámci dvanástich krajín Trojmoria je celkovo 157.

Slovensko podľa Pellegriniho musí pokračovať v dobudovaní diaľnice D4 na východnom Slovensku, aby prepojilo Poľsko a Maďarsko. Taktiež musí pokračovať vo výstavbe diaľnice od Žiliny smerom na poľskú hranicu. "Už je zabezpečené financovanie plynového konektora do Poľska," informoval Pellegrini. Konštatoval, že po rokoch sa darí prepájať aj siete vysokého napätia smerom na Maďarsko.

Okrem toho sa podľa neho čoraz intenzívnejšie ozývajú hlasy prezidentov krajín iniciatívy o potrebe budovania a prepájania digitálnej infraštruktúry, s čím súvisí aj kybernetická bezpečnosť.