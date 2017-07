Americký súkromný sektor vytvoril v júni menej pracovných miest, než sa čakalo

dnes 17:46 -

Americký súkromný sektor vytvoril v USA v júni iba 158.000 nových pracovných miest. To je podstatne menej, než v predchádzajúcom mesiaci, ako aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Aj napriek tomu je to však stále dostatočne vysoký počet na to, aby nezamestnanosť v ďalšom období klesala.

Inštitút ADP, ktorý spracováva údaje za súkromný sektor, uviedol, že minulý mesiac vytvorili firmy v Spojených štátoch 158.000 nových pracovných miest. V máji ich vytvorili po revízii smerom nadol 230.000. Aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov je júnový výsledok slabší, keďže ekonómovia počítali s vytvorením 185.000 nových pracovných miest. Vychádzali pritom z pôvodných májových údajov, ktoré poukazovali za daný mesiac na vytvorenie 253.000 nových pracovných pozícií v súkromnom sektore.

Podľa ADP sa najviac nových pracovných miest vytvorilo v júni v oblasti služieb, ako je školstvo, zdravotníctvo, hotelierstvo a reštaurácie. Výrobný sektor pridal 6000 nových miest, naopak, v stavebníctve a ťažobnom sektore ich počet klesol.

Ekonómovia teraz čakajú na správu amerického ministerstva práce o vývoji situácie na celkovom pracovnom trhu za mesiac jún. Údaje ADP a ministerstva sa zvyknú líšiť, nakoľko ministerstvo zverejňuje údaje o vývoji na celom trhu, teda aj vo verejnom sektore. Správu plánuje zverejniť v piatok (7.7.), pričom sa očakáva, že oznámi vytvorenie okolo 180.000 nových pracovných miest.