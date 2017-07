Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol

dnes 15:46 -

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal v poslednom júnovom týždni mierny rast. Výsledok tak prekvapil ekonómov, ktorí očakávali, že ich počet klesne.

Ako dnes uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol v USA v týždni do 1. júla na 248.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje rast o 4000. Ekonómovia očakávali, že počet prvých žiadostí klesne, a to na 243.000.

Aj napriek tomu je ale najnovší údaj stále blízko historických miním, čo signalizuje zdravý trh práce. Kľúčovou hranicou na určenie zdravého trhu práce je 300.000 žiadostí. Pod touto úrovňou sa žiadosti pohybujú už 122 týždňov po sebe. To je najdlhšie obdobie s počtom žiadostí pod touto hranicou od roku 1970, pritom vtedy bola americká populácia menšia.

Mierne vzrástol aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším údajom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí sa za minulý týždeň zvýšil o 750 na 243.000 žiadostí.

V piatok (7.7.) zverejní americké ministerstvo práce očakávanú správu o vývoji pracovného trhu v USA za mesiac jún. Ekonómovia očakávajú, že ministerstvo oznámi, že v júni vzniklo v USA okolo 180.000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by podľa nich mala zostať na úrovni 4,3 %.