Zdravotné poisťovne vykázali za minulý rok súhrnne stratu 97,7 mil. eur

Zdravotné poisťovne vykázali za účtovné obdobie roku 2016 súhrnne stratu 97,7 mil. eur. Oproti roku 2015 sa výsledok hospodárenia zdravotných poisťovní znížil o 117,1 mil. eur. Vyplýva to zo správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorú by mala vziať na vedomie vláda. Z jednotlivých zdravotných poisťovní stratu evidovala len Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a to vo výške 112,3 mil. eur. Výsledok hospodárenia Dôvery dosiahol kladných 12,8 mil. eur a Unionu 1,9 mil. eur.

Výsledok hospodárenia za rok 2016 prepočítaný na jedného poistenca bola strata 18,97 eur, čo bolo menej o 22,72 eur oproti výsledku hospodárenia za rok 2015 prepočítaného na jedného poistenca, ktorým bol zisk vo výške 3,75 eur.

Podľa zverejnenej správy hospodárenie VšZP okrem vplyvov legislatívy ovplyvnila aj nedostatočná výška tvorby technických rezerv a opravných položiek. "Táto skutočnosť ovplyvnila výsledok hospodárenia a vlastné imanie spoločnosti. V druhej polovici roka 2016 výška vlastného imania VšZP klesla pod minimálnu hodnotu základného imania," priblížil ÚDZS.

Úrad uložil zdravotnej poisťovni povinnosť vypracovať ozdravný plán, ktorý 21. decembra minulého roka schválil. "VšZP v účtovnej závierke za rok 2016 musela vykonať opravy chýb vzťahujúcich sa k minulým účtovným obdobiam, konkrétne oprava tvorby technických rezerv za rok 2015, oprava tvorby opravných položiek za rok 2015, čo malo vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2015," dodal ÚDZS.

Opravy minulých účtovných období zaúčtované v roku 2016 mali podľa úradu negatívny vplyv na výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej sume 77,9 mil. eur. "Ak by tieto účtovné prípady boli účtované vo vecne a časovo príslušnom účtovnom období roku 2015, bola by výsledkom hospodárenia VšZP za bežné účtovné obdobie k 31. decembru 2015 strata vo výške 60,3 mil. eur a nie zisk v hodnote 17,6 mil. eur," upozornil ÚDZS.