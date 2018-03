Strach z robotov: Prečo je lepšie byť cukrárom, ako predávať zákusky

Zdroj: QZ

Zakladateľ spoločnosti Prestige Economics Jason Schenker si myslí, že "kioskifikácia" a súvisiace trendy v odvetví služieb sú len na začiatku. Vo svete desertov, to znamená, že cukrár by sa mal predovšetkým sústrediť na výrobu zákuskov. Automaty totiž časom prevezmú jednoduchú, monotónne sa opakujúcu činnosť spojenú s ich predajom, čím umožňujú cukrárom získať viac času, aby sa mohli zamerať na vývoj nových príchutí alebo na iné hodnotnejšie výzvy.



Automatický kiosk, alebo iný systém doručenia, môže zvýšiť predajnosť, pretože dokáže pritiahnuť zákazníkov frustrovaných dlhými radmi, ale aj tých, ktorí chcú nakúpiť aj mimo otváracích hodín obchodov. Alebo ich táto novinka zaujala iným spôsobom. Ak sa predaj zvýši, potom je potrebný väčší počet pracovníkov na výrobu výrobkov, ktorými sa stroje naplnenia. V ideálnom prípade to je práca, ktorá je pre nich zmysluplnejšia ako výmena koláčov za peniaze. Schenker naznačuje, že kiosky by mohli pomôcť vytvoriť viac pracovných miest.

Či sa automaty na dezerty presadia, záleží od trhu. Kto by ale pred 50 rokmi predpokladal, že sa uchytia bankomaty ponúkajúce hotovosť? Od roku 2000 sa počet bankomatov v USA zvýšil o 2 % ročne, čo je rast väčší ako čo dosiahol zvyšok pracovného trhu. Bankomaty umožňujú finančným inštitúciám prevádzkovať svoje pobočky lacnejšie. Zníženie nákladov umožňuje veriteľom mať viac pobočiek. "Samotná automatizácia niekedy prináša rast pracovných miest pre dané odvetvie," tvrdí James Bessen, ekonóm z Právnickej fakulty Bostonskej univerzity.



Podobne by to mohlo platiť aj v iných odvetviach, napríklad robo-poradcovia, ktorí dnes zastávajú malý, ale rastúci podiel finančného poradenstva. Schenker poukazuje na to, že mnohé priemyselné odvetvia získavajú podstatnú časť svojho príjmu od 20 % svojich zákazníkov. Ide o tzv. pravidlo 80/20. Automatizácia by umožnila finančným spoločnostiam zamerať svoje ľudské zdroje na personalizované služby pre klientov, ktorí majú zložitejšie, lukratívne potreby.

Nie všetci sú o pozitívach robotizácie presvedčení. Mnohých straší predstava, že technológie spôsobia trvalé zníženie potreby zamestnávať ľudí. To je dôvod, prečo si niektorí myslia, že liekom je univerzálny základný príjem. Francúzsky ľavicový prezidentský kandidát Benoît Hamon navrhol zdaniť bohatstvo vytvorené robotmi a poskytovať občanom mesačné dávky. Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates si myslí, že daň z robotov by sa mohla použiť na financovanie verejných služieb a vzdelávacích programov.

Dnes je ohrozená pozícia bankových pracovníkov, ktorí pracujú za priehradkou. Ale pravdepodobne to nebude kvôli bankomatom, ale kvôli inteligentným telefónom. Smartphony zjednodušujú širokú škálu bankových služieb a čoraz viac transakcií sa už dnes robí bezhotovostne. Od začiatku roka 2009 klesá počet pobočiek bánk v USA, znižuje sa teda aj počet pracovných miest vo fiannčnom sektore.





Aj samotný bankomat je nútený sa vyvíjať. Musí dokázať ponúknuť viac funkcií, ako napríklad akceptovanie hotovostných vkladov a integráciu do nášho digitálneho života spojením s mobilnými telefónmi atď. Jeremy Light zo spoločnosti Accenture argumentuje, že bankomaty budú dokonca ešte dôležitejšie, keď jedného dňa banky zavrú aj svoju poslednú pobočku. Ľudský personál sa v tomto segmente bude musieť sústrediť a nové úlohy pri poskytovaní zložitejších služieb, ako napríklad finančné poradenstvo.

Je ťažké predpovedať, ktoré pracovné miesta, ak vôbec nejaké, budú vytvorené v dôsledku masívnejšieho nasadenia robotov, aplikácií a iných foriem automatizácie. Ale ako to naznačuje teória desertov, inovácia nie vždy musí likvidovať pracovné miesta. Navyše to nemusí platiť v odvetví, ktoré sa časom mení.