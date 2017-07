UBS: FED tento rok ešte raz dvihne sadzby, aj keby ho viedla Ivanka Trump

Zdroj: CNBC;QZ

"Myslím si, že politickí činitelia súhlasia s tým, že máme normálnejší hospodársky rast, že máme normálnejšiu infláciu a budeme sprísňovať politiku a filtrovať na trhoch s dlhopismi", povedal Paul Donovan, globálny ekonóm UBS. Paul Donovan je bývalý republikánsky kongresman a libertarián.

Údaje zverejnené v USA minulý piatok ukázali, že inflácia v máji vzrástla o 1,4 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je pod dvojpercentnou cieľovou hranicou Fedu. Napriek tomu Donovan verí, že Fed zvýši sadzby v tomto roku ešte raz, "ale čo je dôležitejšie, myslím, že máme k dispozícii dlhodobý kvantitatívny program sprísňovania politiky."

"Ak sa do čela Fedu dostane zlá osoba, máme problém. A Fed to vie a snaží sa poistiť dlhodobou stratégiou aby politiku postupného odchodu z programu kvantitatívneho uvoľňovania nebolo ľahké obrátiť ani v prípade, že by sa do čela Fedu postavila napríklad Ivanka Trump," uviedol Donovan pre televíziu CNBC. Súčasná šéfka Federálneho rezervného systému USA Janet Yellenová končí á vo svojej funkcii v januári budúceho roka. Počas svojej kampane Trump kritizoval Yellenovú za to, že z politických dôvodov udržiava nízke sadzby a povedal, že ju pravdepodobne nahradí.







Dlhodobým kritikom politiky nízkych sadzieb Fedu je aj rešpektovaný republikán Ron Paul. "Americká ekonomika zďaleka nie je v takej kondícii, v akej ju vidí Wall Street. Pokiaľ trh klesne o štvrtinu a zlato posilní o polovicu hodnoty, nebude to pre mňa šok." S podobnými komentármi prišiel aj pred rokom, ale tie sa nenaplnili. Skôr naopak, širší americký akciový index S&P 500 je od vtedy vyššie o viac ako pätinu, užší index DJIA o bezmála štvrtinu a Nasdaq dosiahol rekord s viac ako tretinovým zhodnotením.







Paul sa ale svojho varovania drží. "Tento rast je len požičaný. Je na dlh. Je príliš veľa dlhu, príliš veľa neefektívnych investícií a staré dobrá pravidlá už prestávajú platiť."



V novembri 2007 začal Fed publikovať štvrťročné prognózy rastu HDP. Odvtedy je každá z týchto prognóz o americkej ekonomike príliš optimistická. Odborníci sú toho názoru, že takýto nadmerný optimizmus môže poškodiť ekonomiku. V dôsledku toho krajina stráca potrebný menový stimul.

Napríklad na začiatku roka 2008 Fed predpokladal rast HDP pre rok 2008 na úrovni 1,65 %, ale v skutočnosti dosiahol -2,8 %, takže išlo o rozdiel 4,45 percentuálneho bodu.







Ekonómovia tvrdia, že členovia predstavenstva Fedu mohli preceňovať svoje vlastné právomoci. To znamená, že úradníci pravdepodobne očakávali, že zníženie úrokových sadzieb a nákup dlhopisov povedie k silnejšiemu oživeniu. V skutočnosti ale menový stimul nezabral. Ak je recesia spôsobená finančnou krízou a dlžníci už majú na krku príliš veľa dlhov, nepomôže ani jednoduchší prístup k úverom.

Aj napriek tomu, že oživenie hospodárstva USA bolo pomalé, Fed naďalej pomaly zvyšuje úrokové sadzby. Je to hlavne preto, že väčšina členov Federálneho výboru pre otvorený trh, skupiny členov Fed, ktorí hlasujú o stanovení úrokových sadzieb, verí, že ekonomika je v blízkosti plnej zamestnanosti. Obávajú sa, že udržanie nízkych úrokových sadzieb môže spôsobiť prehriatie hospodárstva a vysokú infláciu. Fed ale v posledných prognózach značne preceňoval aj infláciu. Vzhľadom na výsledky Fedu môžeme mať pochybnosti o takejto logike. Ak tvorcovia politík stále nadhodnocujú silu hospodárstva, môžu sa snažiť ho obmedzovať, hoci v skutočnosti potrebuje podať pomocnú ruku.