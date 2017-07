Investori volia rozvojové ekonomiky: Odliv zahraničného kapitálu z Ruska láme rekordy

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:24 -

Príčinou odchodu zahraničných investorov je podľa denníka okrem iného aj neustále ochladzovanie vzťahov medzi Moskvou a Západom na čele s USA. Peniaze, ktoré by mali investori vkladať do ruských fondov, putujú podľa EPFR do rozvojových ekonomík. Najväčší prítok investícií v posledných mesiacoch zaznamenali India a Brazília.



Hlavná príčina situácie v Rusku podľa odborníkov spočíva predovšetkým vo vnútroštátnom riziku, ktoré spôsobilo zhoršenie investičnej klímy v krajine.





Negatívne ruský trh ovplyvnilo aj nenaplnenia prísľubu zlepšenia vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom, ktoré sa očakávalo po zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Investori podľa analytikov prišli o posledné ilúzie normalizácie vzťahov medzi Ruskom a Západom, keď Spojené štáty aj Európska únia v júni predĺžili ekonomické sankcie proti Rusku.

Atraktivitu ruských aktív ďalej znižuje vyostrenie vnútroštátneho konfliktu medzi ruským ropným gigantom Rosnefť a konglomerátom Sistema ruského oligarchu Vladimira Jevtušenka. Svoju úlohu zohral aj pád cien ropy, napísal Kommersant.