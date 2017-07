Novým generálnym riaditeľom siete Terno je od 1. júla Stanislav Čajka

dnes 16:01 -

Maloobchodná sieť Terno má nového generálneho riaditeľa. Od 1. júla 2017 sa ním stal Stanislav Čajka. Zuzana Cseriová, ktorá reťazec viedla doteraz, v spoločnosti zostáva na pozícii výkonnej riaditeľky. Informoval o tom dnes maloobchodný reťazec.

Čajka prichádza do siete Terno so skúsenosťami z riadenia slovenskej divízie spoločnosti Lidl. V roku 2004 nastúpil do Lidlu v Nemecku, kde postupne prešiel viacerými pozíciami, od nákladového manažmentu až po organizáciu predaja. Počas svojej profesionálnej kariéry bol členom tímu viacerých zahraničných projektov v Írsku, Severnom Írsku, Grécku či vo Francúzsku, aktívne spolupracoval na reorganizácii Lidlu v Nórsku a vo Švédsku, podieľal sa na expanzii siete do Dánska, Chorvátska a Švajčiarska. V roku 2007 získal pozíciu obchodného riaditeľa Lidlu v Českej republike, aby v roku 2011 prešiel na Slovensko a v pozícii generálneho riaditeľa oddelil slovenskú spoločnosť od českej.

"V Stanislavovi Čajkovi sme získali schopného manažéra, vynikajúceho odborníka, ktorého medzinárodné skúsenosti a rozhľad nám pomôžu posúvať Terno vpred, splniť nastavené ciele a vybudovať z Terna kvalitnú, modernú a obľúbenú maloobchodnú sieť potravín," povedal Martin Fedor, zakladateľ investičného fondu Sandberg Capital a predseda dozornej rady Terno real estate, ktorá maloobchodnú sieť prevádzkuje.

"Som rád, že sa stávam súčasťou dynamického tímu, ktorý je pripravený na Slovensku rozširovať sieť predajní. Zákazníkom chceme priniesť kvalitné a čerstvé potraviny a viac sortimentu od slovenských producentov," povedal Čajka.

Pod Terno real estate patrí 110 predajní prevádzkovaných pod obchodnými menami Terno, Moja Samoška a Hypernova. Terno real estate zamestnáva viac ako 1300 ľudí.

Sandberg Capital je správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond Sandberg Investment Fund so zameraním na investície do menších a stredných spoločností v regióne strednej Európy. Sandberg Capital momentálne spravuje aktíva vo výške presahujúcej 180 miliónov eur sústredené v odvetviach IT, telekomunikácie, maloobchod a poľnohospodárstvo.