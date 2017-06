Sociálna poisťovňa oznámi živnostníkom výšku ich poistného do 21. júla 2017

dnes 13:31 -

Sociálna poisťovňa (SP) oznámi živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla tohto roka najneskôr do 21. júla 2017. Nová suma poistného za júl pritom bude splatná do 8. augusta tohto roka. Informoval o tom hovorca poisťovne Peter Višváder. SZČO s odloženým daňovým priznaním za minulý rok dostanú zo SP listy s informáciami o odvodových povinnostiach až v októbri. Ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2017.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla tohto roka tým osobám, ktoré na základe daňového priznania za rok 2016 podaného v riadnom termíne, teda do konca marca tohto roka, dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5 298 eur a k 1. júlu 2017 činnosť vykonávajú. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 bez odpočítania výdavkov.