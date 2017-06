Traja najvplyvnejší miliardári sa zhodli: Chyby sú menou úspechu

Zdroj: Better Humans

Foto: SITA/AP;TAS/AP;thinkstock;YT/Motivation Plus

dnes 0:09 -

Investor, manažér najväčšieho hedžového fondu na svete a filantrop Ray Dalio patrí podľa časopisu Time medzi "100 najvplyvnejších ľudí na svete". Vo svojom obchodnom i súkromnom živote sa riadi zásadami, ktoré spísal do jedinej verejne dostupnej príručky.

„Ako si dnes predstavujeme populárny obraz úspechu? Lesklá fotografia ideálneho muža alebo ženy z katalógu Ralph Lauren, s pripnutým životopisom, kde sú vymenované všetky dosiahnuté úspechy, ako je absolvovanie tých najlepších škôl až po odborné testy s plným počtom bodov. Je to však nepresný obraz typického úspešného človeka.“





Namiesto toho Dalio vyzdvihuje, že skutočne úspešní ľudia, majú v sebe určitý zaujímavý druh pokory.

„Veľkí ľudia sa stávajú veľkými tým, že neprehliadajú svoje vlastné chyby a slabosti a hľadajú spôsob, ako sa ich zbaviť. Zistil som, že ľudia, ktorí dokážu prijímať realitu, najmä bolestivé prekážky, sa najviac dokážu poučiť a získať to, čo chcú, rýchlejšie, než ľudia, ktorí toto v sebe nemajú. Naučil som sa, že toto sú skvelí ľudia, takýchto som vždy chcel mať okolo seba.“





Vezmite si akéhokoľvek miliardára, ktorý dokázal zbohatnúť vlastným pričinením z ľubovoľnej oblasti, a zistíte, že všade je veľa tých, ktorí sa neboja zlyhania. Jedným z nich je aj obchodný partner Warren Buffetta, Charlie Munger. Ten tvrdí, že "neexistuje žiaden spôsob, ako môžete žiť adekvátnym životom bez toho, aby ste nerobili chyby. Existuje však v živote jeden trik, a síce, že tieto chyby dokážete zvládnuť. Ak to psychicky nezvládnete, ľahko vás to zlomí."





Do tretice slová ďalšieho vplyvného muža. Miliardára Georgea Sorosa mnohí považujú za najväčšieho obchodníka všetkých čias. "Na osobnostnej úrovni som veľmi kritická osoba, ktorá hľadá chyby v sebe ako aj u iných. Ale na druhej strane dokážem veľa odpustiť. Nedokázal by som odhaliť svoje chyby, keby som si nedokázal odpustiť. Pre iných to môže byť nesprávny zdroj hanby, pre mňa je rozpoznanie vlastných chýb zdrojom hrdosti. Ak si dokážete uvedomiť, že nedokonalé pochopenie je ľudská vlastnosť, nebudete to brať ako hanbu, ak urobíte chybu. Hanbou je, iba ak zlyháte pri napravovaní vlastných chýb."

Zhrňme si to. Títo ľudia považujú za jednu z najdôležitejších úspechu rozpoznávanie chýb a poučenie sa z nich. To sa ľahko povie ale ťažko realizuje.

Rastúce utrpenie → rastúce potešenie

Existuje dôvod, prečo to mnohí z nás vzdajú, ak sa musia postaviť tvárou v tvár neúspechu.

"Ja nazývam toto utrpenie, ktorá pochádza z pohľadu na seba a ostatných, objektívnym utrpením rastu. Je to totiž utrpenie, ktoré sprevádza osobný rast. Žiadne utrpenie, žiaden zisk," vysvetľuje Dalio.





Väčšina ľudí zlyhá niekoľkokrát, až si jedného dňa povie: "nie som dostatočne disciplinovaný aby som to dokázal, je to pre mňa utrpenie, nedokážem to." Strach z utrpenia je prirodzený. "Zdá sa, že v našej povahe sa príliš zameriavame skôr na krátkodobé uspokojenie než na dlhodobú spokojnosť. Spojenie medzi správaním sa a odmenami, ktoré prináša, nie je automatické".

Spojenie utrpenia s dlhodobými cieľmi nie je prirodzené, ale dá sa to naučiť. Ba čo viac, ak sa vám začne dariť, utrpenie sa razom zmení na potešenie. Ray Dalio to nazýva potešenie z rastu. "Je to podobné cvičeniu. Nakoniec aj namáhavé cvičenie sa stane príjemným, keď dokážete identifikovať vzťah medzi cvičením a jeho výhodami."

Kľúčom k dosiahnutiu tohto stavu je postupné posúvanie si hraníc.

"Sú to zákony prírody, to čo vás nezničí, vás posilní. Posúvanie si hraníc vás povedie k lepším výsledkom, ktoré vás budú motivovať. Čím viac budete pôsobiť vo vašej komfortnej zóne, tým viac sa prispôsobujete a máte menšiu potrebu prepnúť sa k vyššiemu výkonu. Takže, ak sa necháte unášať a pracujete s rovnakou úrovňou "bolesti", zvyknete si ale nezrýchľujete. Bez ohľadu na to, či dosahujete svoje ciele alebo nie, je to skúška vášho ja. Je to hra, ale je skutočná," popisuje Dalio. Jeho slová by sa dali vizuálne zhrnúť asi takto:

Posunutie hraníc → Malé víťazstvo → Motivácia → Posunutie hraníc → Viac motivácie → Väčšie víťazstvo

My ostatní, keď vidíme, že sa niekomu podarilo niečo skutočne veľké, napríklad, že zarobil milión vďaka jedinému obchodu, máme tendenciu zabúdať na to, že vlastne aj za týmto úspechom je postupnosť. Že rovnako ako my ostatní, začínali s malými vecami.

Ak náhodou patríte medzi tých, čo si nedokážu stanoviť žiadne ciele, mali by ste sa začať sústrediť na svoje nedostatky a spochybňovať samých seba. Stretávať sa a hovoriť s ľuďmi, ktorí vás vytlačia z vašej komfortnej zóny. Tak ako hovorí Dalio, „je to hra, ktorú hrám, ale táto hra je skutočná.“ Dalio vníma svoju prácu aj život ako jednu hru, hru s vysokými stávkami.







Život hrou



"Skúste vnímať svoj život ako hru, alebo formu bojového umenia. Vašou úlohou je zistiť, ako sa postaviť výzvam, aby ste dosiahli svoje ciele. V procese hrania hry alebo praktizovania tohto bojového umenia sa postupne vypracujete. Čím viac sa budete zlepšovať, budete postupovať na stále vyššie úrovne. Tie budú vyžadovať - ​​a naučia vás – ďalšie zručnosti."

Život hrou nie je pohľad na život. Je to prehodnotenie života - a neúspechu - tak, aby to bolo zábavné. A ak to bude zábava, môžete to robiť donekonečna. Výzvy života sa tým stávajú čoraz vzrušujúcejšími. "Keď raz zistíte, že hranie hry je pre vás už rutina, lebo v nej vynikáte, zistíte, že máte schopnosť dostať to, čo chcete. Bude to vzrušujúce zistenie."

Vezmite si počítačových hráčov, skôr či neskôr ich tie jednoduché hry prestanú baviť. Už ich nebudú uspokojovať, pretože potrebujú niečo zložitejšie, náročnejšie. Potrebujú viac reality. Ktorá hra je zložitejšia, náročnejšia a realistickejšia ako samotný život? Keď si to dokážete uvedomiť, hry už viac potrebovať nebudete.