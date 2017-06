Prieskum: Tretina Slovákov nekontroluje pravidelne svoje bankové poplatky k účtu

Zdroj: unicredit

Foto: TASR/AP

dnes 10:43 -

Orientačný prieskum UniCredit Bank ukazuje, že Slováci ešte stále platia za bežné účty, niekedy celkom zbytočne. Väčšina Slovákov ešte stále posiela svojej banke každý mesiac od 2,50 do 10 eur za základné služby. Za svoj účet pravidelne platia viac ako tri štvrtiny Slovákov (77 %). Len necelá štvrtina má bezplatný účet. Stále teda prevažujú tí, ktorí za vedenie účtu platia. Takmer každý siedmy Slovák do 2,50 eur, každý tretí do päť eur, necelá štvrtina klientov dokonca mesačne až 10 Eur. Niektorí mesačne platia banke až 20 eur (2 %). Jeden klient zo sto potom každý mesiac zaplatí dokonca viac ako 20 euro (1 %),ukazuje orientačný prieskum.







Tretina klientov si kontroluje poplatky na svojom účte iba občas alebo vôbec

Prekvapujúci je aj fakt, že mnoho Slovákov nekontroluje, koľko za svoj účet v skutočnosti zaplatia. Dve tretiny klientov síce majú prehľad o tom, koľko banke platia a pohyby na účte pravidelne sledujú, necelá tretina sa však o poplatky zaujíma iba občas. Nájdu sa aj takí, ktorí sa o poplatky na účte nezaujímajú vôbec (6 %). Každý tretí bankový klient má iba sporadický prehľad o tom, koľko za svoj účet platí.

Za svoj bankový účet pritom Slováci často krát platia úplne zbytočne. Na trhu je už niekoľko možností ako na poplatkoch ušetriť pri bezplatnom účte.





Peniaze ušetrené na poplatkoch sa dajú investovať

Klient, ktorý za účet zaplatí v priemere 10 Eur, môže ročne na poplatkoch ušetriť až 120 eur. „To rozhodne nie je zanedbateľná položka. Ak by ste pravidelne investovali, táto čiastka vám môže pokryť takmer päť mesačných príspevkov na investičný účet,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Pravidelné investície môžu byť podľa nej pri dnešných nízkych úrokových sadzbách výhodnejšou alternatívou ako sporiace účty.



Prieskum UniCredit Bank bol realizovaný prostredníctvom online panelu agentúry IPSOS v máji roku 2017 na vzorke 525 respondentov vo veku 18 až 65 rokov využívajúcich bankový účet.