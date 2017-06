Bitcoin stráca podiel na kapitalizácii, vďaka Ethereu

Zdroj: Lindak

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 13:13 -

Ide o tzv. Initial Coin Offering, ktorý je populárny najmä v posledných týždňoch. Prostredníctvom neho, väčšinou začínajúce spoločnosti, získavajú prostriedky na ich činnosť. Zjednodušene povedané vydajú ekvivalent cenného papiera, v tomto prípade token, ktorý im umožňuje disponovať hlasovacími právami pri rozhodovaní alebo sa podieľať na zisku spoločnosti. Záleží už od konkrétneho nastavenia projektu. Za tento token investori zaplatia menou Ethereum. Samozrejme táto činnosť ešte nie je vôbec regulovaná, a tak sa s financovaním prostredníctvom ICO roztrhlo vrece. To v komunite rozprúdilo diskusiu či to nie je len bublina a často sa to prirovnáva práve k tzv. Dotcom bubline. Osobne som voči tomuto skeptický a obávam sa čo sa stane, keď investori prídu na to, že je s tým spojených množstvo rizík. Nehovoriac o developeroch a politike Etherea, ktorá je niekedy značne neurčitá.

Svoje hovoria aj udalosti posledných dní v spojitosti s Ethereom. Na burze Coinbase niekto predal 96 000 ETH, čo je okolo 30 miliónov dolárov. To spôsobilo, že sa cena prepadla na 13 dolárov. Avšak k vysvetleniu sme sa nedostali. A tí ktorí mali na tejto burze zadaný príkaz, to pravdepodobne oľutovali. Podobne mätúco sa predalo okolo 30 000 ETH, čiže viac ako 12 miliónov dolárov z Genesis bloku. Genesis blok je v princípe zakladajúci blok, teda prvý blok na Blockchaine. Napríklad v prípade Bitcoinu sa Bitcoiny v tomto bloku predať nemôžu.

Keď sme už boli pri kapitalizácii kryptomien, tak Bitcoin má trhovú kapitalizáciu okolo 45 miliárd dolárov, čo je tesne nad polovicou ročného HDP Slovenska. A celková kapitalizácia kryptomien je okolo 114 miliárd dolárov. Čo je viac ako majetok Billa Gatesa (skoro 90 miliárd dolárov), avšak stále je to len omrvinkou oproti kapitalizácii zlata či akciových trhov. V prípade zlata je to 8 biliónov dolárov a v prípade akciových trhov je to 70 biliónov dolárov.





To, že sú kryptomeny naďalej strašidlom pre bankárov dokazuje aj nedávny výrok nemeckého guvernéra centrálnej banky. Jens Weidmann sa vyjadril, že vidí hrozbu v digitálnych menách. Presnejšie v tom, keby ich banky začali používať ako štátom krytú digitálnu menu. Pričom vidí nepriaznivé následky v časoch krízy, teda odlivu vkladov z problematickej banky. Problémom je si predstaviť štátom krytú menu, keďže by už pravdepodobne nebola decentralizovaná. A rovnako je problémom si predstaviť, že by problematické banky dovolili ľudom narábať s ich depozitmi. Nie je tomu tak dávno, čo sa zavreli banky na Cypre, práve kvôli problémom miestnych bánk.

Naopak veci sa menia v Rusku, v krajine, ktorá v oblasti kryptomien bola plná rozporov. Centrálna banka na jednej strane skúmala Blockchain a na strane druhej ho predstavitelia vlády hejtovali a chceli zakázať. Teraz nastal obrat. Vitalik Buterin, hlavný vývojár Etherea, sa stretol s Putinom. A podľa všetkého to vyzerá na spoluprácu. Pomôcť by mal najmä pri diverzifikácii ekonomiky, ktorá je v súčasnosti závislá primárne na rope a plyne. A pomôcť by mal hlavne v jednoduchšej administrácii a nižším transakčným poplatkom.

Blockchain chce využiť aj južný sused Ruska, Kazachstan. Kazašská centrálna banka oznámila, že od druhej polovice roka začne krátkodobé cenné papiere predávať prostredníctvom Blockchainu. Systém by tak mal byť jednoducho prístupný pomocou mobilnej aplikácie a investovanie do cenných papierov bude investorov stáť minimálne poplatky.

Autorom je Martin Lindák, analytik Nadácie F.A. Hayeka