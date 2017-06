Ďalší zákon na likvidáciu zamestnávateľov: 20-miliónová pokuta za chybičku

dnes 14:46 -

Na Slovensku sa teraz vedú zúrivé, ale povrchné debaty o “prvej európskej lige”, v praxi však hlavným problémom Slovenska je, že si nevie na európskej úrovni ustrážiť základne záujmy. Rovnakým problémom je, že všetci hovoria o zlepšovaní podnikateľského prostredia a o tom, že by sme mali znižovať administratívnu záťaž a v praxi sa podnikateľom povinnosti len pridávajú.



Keď zamestnávateľ na pracovisku poruší zákon a kvôli nedbanlivosti umrie robotník, maximálna pokuta je 200.000 eur. Keď ten istý podnikateľ teraz urobí niečo z nižšie uvedeného, tak bude môcť dostať až 20.000.000 eur:- ak sa omylom zverejní rodné číslo napríklad v zmluve, ako sa to stalo napríklad radnici v Ružomberku alebo Bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany,- ak podnikateľ zabudne uviesť poučenie o možnosti kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.Úrad na ochranu osobných údajov sa tak stane najmocnejším úradom v tejto krajine, ktorý bude schopný vyvolať bankrot 99 % podnikateľov, ale aj samospráv a neziskových organizácií jedinou kontrolou. Úrad je dnes ovládaný SMERom a môže tak byť vynikajúcim nástrojom na zničenie kohokoľvek nepohodlného. Zároveň možnosť udeľovať takéto pokuty vytvára obrovský korupčný potenciál.Chceli sme tento návrh okamžite napadnúť, ale zistili sme, že vyplýva z nariadenia prijatého Radou a Európskym parlamentom ešte minulý rok. Úrad si síce toto nariadenie vysvetľuje tradične po slovensky, teda čo najširšie, ale podstata 20.000.000-pokuty vyplýva z nariadenia. Za toto nariadenie hlasovali aj všetci slovenskí europoslanci.V Európskom parlamente sa diskutovalo o Facebooku, Googli a podobných prípadoch, nikomu z ľavých ani pravých slovenských europoslancov, ani slovenskému ministrovi nenapadlo, čo to bude znamenať pre slovenských podnikateľov. My sme za to, aby sme boli v jadre Európskej únie, ale to vyžaduje aj profesionalitu a ostražitosť pri prijímaní európskej legislatívy.Na záver, ideme v rámci európskej legislatívy hľadať spôsoby, ako obmedziť možnosti úradu udeľovať obrovské pokuty za drobné porušenia.Jozef Mihál a Miroslav Beblavýposlanci Národnej rady SR