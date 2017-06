Elektroautá dnes v Bratislave odštartujú rýchlostnú etapu

dnes 10:01 -

Elektromobily dnes v Bratislave odštartujú rýchlostnú etapu. Na podujatí Bratislava eMOBIL sa na Námestí M.R. Štefánika pri Galérii Eurovea predstaví 13 súťažných posádok. TASR o tom informovala Michaela Dobošová, hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. ZSE je podľa nej jedným z účastníkov podujatia.

Cieľom rely je upriamiť pozornosť na elektromobilitu ako plnohodnotný spôsob dopravy nielen na mestské, ale aj väčšie medzimestské vzdialenosti. Účastníci pretekov zároveň zviditeľňujú elektrickú mobilitu naprieč Európou ako spoľahlivú a ekologickú možnosť dopravy a zároveň ako životný štýl.

Podujatie Bratislava eMOBIL ako súčasť pretekov eTourEurope organizuje SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu a občianske združenie NOW s podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem pretekárskych tímov a ich vozidiel si návštevníci budú môcť pozrieť najnovšie modely elektrických áut, elektrické bicykle, nabíjacie stanice, inovatívne technológie a projekty na podporu elektromobility na Slovensku. Súčasťou prehliadky bude aj elektrická formula z dielne študentov STU a historický elektromobil Detroit Electric z roku 1916.

"Teší ma, že sa nám opäť podarilo dostať tieto atraktívne preteky na Slovensko. Je to aj vďaka pribúdajúcej rýchlonabíjacej infraštruktúre na našich cestách. Navyše batérie, ktoré umožňujú čoraz väčší dojazd, robia z elektromobility spoľahlivý spôsob mestskej, ale aj medzimestskej dopravy," vysvetlil riaditeľ SEVA Peter Ševce. Súťažné elektromobily napríklad v rámci jednej etapy prejdú približne 400 kilometrov.

eTourEurope sú najnáročnejšie preteky elektromobilov v Európe. Trasa s dĺžkou 4100 kilometrov prechádza cez 9 hlavných miest a 12 krajín Európy. Súťažné tímy ju musia absolvovať za 9 dní, pričom denne prejdú približne 400 kilometrov. V poradí 4. ročník rely odštartoval 9. júna 2017 v Mníchove a končí 18. júna v rakúskom Salzburgu. Tento rok sa pretekov zúčastní 13 posádok na výlučne elektrických autách. Zastúpené sú Renault ZOE, Nissan LEAF, BMW i3 či Hyundai IONIQ, nechýba ani Tesla s modelmi S a X. Vozidlá súťažia v dvoch kategóriách, a to C2 pre vozidlá s dojazdom do 400 kilometrov a CO ako kategória bez obmedzení.

Spoločne s pretekmi sa koná aj iniciatíva "1000 elektromobilov v pohybe". Jej ambíciou je uviesť počas 9 dní do pohybu čo najviac vozidiel a vytvoriť tak najväčšiu európsku elektromobilovú komunitu. Do aktivity sa môžu bezplatne zapojiť majitelia akýchkoľvek dopravných prostriedkov na elektrický pohon, počnúc elektrobicyklami a kolobežkami, cez elektrické skútre až po elektroautá. Ďalšie informácie sú na www.bratislava-emobil.sk alebo www.etoureurope.eu.