Premeňte svoje zručnosti na hotovosť: Zopár nenáročných spôsobov, ako si v lete privyrobiť

Zdroj: marketwatch

Foto: thinkstock

dnes 0:53 -

Netreba to ale preháňať, žonglovanie medzi náročnou prácou na plný úväzok a vedľajším úväzkom môže byť vyčerpávajúce. Mnohí sa odôvodnene pýtajú, či tieto extra príjmy vôbec stoje za to. Odpoveď na túto otázku znie: musíte si nájsť takú prácu na vedľajší úväzok, ktorú zvládnete vďaka svojim zručnostiam a záujmom ľavou zadnou.



Pozrime sa na zopár zábavných aktivít, za ktoré by ste si mohli pýtať odmenu. Nevyžadujú vysoký vstupný kapitál a stačí sa im venovať len toľko hodín týždenne, koľko uznáte za vhodné.



Cestovný agent, akreditovaný sprievodca

Ak máte radi cestovanie a zistíte, že často hľadáte lacné letenky alebo navštevujete stránky ako je Lonely Planet, prečo sa nepasovať do pozície súkromného ​​cestovného poradcu? Čím špecifickejšia je vaša odbornosť, tým lepšie. Začnite s odporúčaniami, ústnym podaním od priateľov a rodiny, sa o vás dozvedia vaši potenciálni klienti. Budú vedieť, že sa môžu na vás spoľahnúť, ak hľadajú lacné lety a nejaké tipy ohľadom dovolenkových aktivít. V momente, keď budete mať niekoľko spokojných zákazníkov, či už platiacich za vaše služby alebo nie, požiadajte ich o odporúčanie a prejdite do sveta on-line cestovného poradenstva. Registrácia ako poradca pre plánovanie v službe Plansify je skvelý spôsob, ako sa spojiť s väčším počtom ľudí, ktorí hľadajú informácie a cenné rady. Väčšina poradcov si účtuje 12 až 30 dolárov za odpoveď na tri cestovateľské otázky a 50 až 75 dolárov za hodinovú Skype konzultáciu. Žijete v destinácii, ktorú často navštevujú turisti? Ak dobre poznáte svoje mesto a nerobí vám problé vystupovať pred aktívnejším obecenstvom, zložte skúšky a staňte sa turistickým sprievodcom.

Doučovanie

Vynikáte v matematike, fyzike, či jazykoch? Ak áno, pravdepodobne zistíte, že mnohí rodičia tinedžerov sú ochotní zaplatiť za doučovanie, aby sa ich deťom zvýšili šance dostať sa na vysnívanú školu. Ak to bude klasické domáce doučovanie, zarobíte menej, ako by ste svoje služby ponúkli ako skúsený certifikovaný učiteľ alebo špecialista. V prípade, že máte angličtinu, alebo nejaký iný jazyk v malíčku, máte šancu získať solídny bočný príjem okrem toho, že sa vám otvorili dvere na cestovanie po svete. Ale v ére internetu už nemusíte cestovať do Hongkongu, alebo Spojených arabských emirátov, aby ste si mohli účtovať 25 EUR za hodinu lekcie, stačí ak ponúknete svoje služby prostredníctvom komunikačného kanála ako je napríklad Skype. Learning4Good a Remote.co často ponúkajú prácu na diaľku. Podobne dokážete svoje zručnosti využiť aj ak ste odborníkom na písanie kódu, na on-line marketing alebo na zakladanie startupov. Bez toho, aby ste museli obetovať svoju prácu, sa pravdepodobne nájdu záujemcovia, ktorí sa chcú stať odborníkmi.

Instagram marketing

Vytvorte si fanúšikovskú základňu na Instagrame a môžete sa obrátiť na významné značky. Relevantné firmy, ktoré predávajú produkty alebo služby súvisiace s typom obsahu, ktorý zdieľate, nech už je to móda, fitnes a jedlo, alebo životný štýl. Takto si dokážete privyrobiť 5 – 10 000 dolárov mesačne, musíte mať ale viac než 100 000 fanúšikov.



Podcasting

Ak dokážete pravidelne prilákať publikum na váš podcast, môžete si privyrobiť sponzorským odkazom. Zvyčajne je to 250 až 500 dolárov za 30 sekúnd reklamy na relevantných podcastoch.







Varenie vlastného piva

Holdujete zlatistému moku? S trochou trpezlivosti a zručností by ste mohli doma „uvariť“ chuťovku, za ktorú iní radi zaplatia. S malou súpravou dostupnou v obchodoch si to môžete vyskúšať, nezabudnite ale na kreativitu, vylepšiť kombináciu chuti do niečoho jedinečného. Otestujte dopyt na „trhu“ a neváhajte sa prezentovať na miestnom veľtrhu.

Konzultant v oblasti prezentačného dizajnu

Áno, dokonca aj taký PowerPoint si niekedy vyžaduje externé poradenstvo. Mnoho ľudí by najradšej uvítalo, ak by im niekto iný pripravil dokonalú prezentáciu na pracovné stretnutia, oslovenie potenciálnych investorov, či pre účely rôznych prednášok.

Úprava odevov

Móda, štýl, či individuálna úprava prinášajú príťažlivé bočné príjmy už nejaký ten čas. Ak máte skúsenosti s úpravou oblečenia, zákazníci sú vždy na dosah ruky. Určite budete potrebovať zopár stovák na vybavenie, ale to ani z ďaleka nie sú vyhodené peniaze. Ide o dobre zabehnutý biznis.



Trénovanie rekreačných športov

Opäť ak máte za sebou úspechy, tentoraz v oblasti športu, môžete ich skúsiť zhodnotiť. Individuálna príprava si vyžaduje odolnosť voči stresu aj dávku trpezlivosti. Váš klient môže byť športové drevo, ale ak sa rozhodol, že je ochotný zaplatiť, aby dosiahol určitú úroveň, mali by ste to s ním skúsiť. Aj keď viete, že to nikdy nebude na ligu.



Písanie pozdravov

Máte črevo básnika? Čo by ste povedali na 300 dolárov za každú báseň, ktorú napíšete na pohľadnicu zverejnenú spoločnosťou Blue Mountain Arts?



Nákup a predaj domén

Obchodovanie s doménami je už niekoľko desiatok rokov v kurze. Mená musia byť dobre zapamätateľné, nápadité. Je ich veľa, ktoré ešte dokážete získať lacno a predať draho. Neobsadené domény, ale aj tie, ktoré sa časom uvoľnili, si viete na webe ľahko vyhľadať.





Upratovanie za ubytovanie

Houseitting ponúka ubytovanie úplne zadarmo. Neplatíte, ale upratujete. Za malý ročný poplatok vás stránky ako TrustedHousesitters.com a MindMyHouse.com spoja s majiteľmi nehnuteľností a ich domácimi miláčikmi, ktorí zvyčajne súhlasia s výmenou ubytovania za starostlivosť o ich domácnosť. Hoci takto nič nezarobíte, peniaze dokážete usporiť. Ak to bude iba niečo na ďalšiu dovolenku, dá sa to považovať za víťazstvo.

Vlastné auto

Samozrejme, môžete to skúsiť ako vodič Uber či Lyft, ale existujú aj iné spôsoby, ako premeniť najazdené kilometre na peniaze. Napríklad prenájmom auta, alebo reklama na vozidle. U nás to zatiaľ nefunguje tak ako v zahraničí, ale časom sa to možno zmení. V USA reklama dokáže generovať od 100 do 400 USD mesačne, vďaka firmám ako je Wrapify a Carvertise.

Ilusttračné fotky

Ak máte vzťah k fotografovaniu usmievajúcich sa rodín alebo detí, ktoré sa zabávajú s bublifukom, zvážte predávanie vašich snímok do databáz spoločností ako je Shutterstock alebo iStockphoto. Získate niekoľko centov vždy, keď si niekto kúpi vami nahraný obrázok.

Venčenie

Nedostatok času pre domáceho miláčika je ďalším vedľajším efektom rušného života, ktorý vytvára pracovnú príležitosť pre ľudí s dostatkom času, trpezlivosti a náklonnosti k vieratám. Samozrejme už aj na toto existuje aplikácia, nazvaná Wag, ktorá v USA spája venčiteľov psov s majiteľmi domácich zvierat.



On-line prieskumy

Nie je to nič pútavé ani mentálne stimulujúce, ale za on-line prieskumy sa platí. Síce veľmi málo, ale aj to je lepšie, ako svoj čas zabiť na sociálnych sieťach. Zárobky tohto druhu ponúka Swagbucks, InboxDollars a OpinionOutpost.

Analýza údajov

Máte talent na čísla? Mnoho spoločností potrebuje nájsť niekoho, kto je dobrý na analýzu údajov. Záleží len na úrovni vášho analytického myslenia a skúseností, či vám ponúknu 50 dolárov za hodinu, alebo aj viac. Musíte však nájsť toho správneho klienta.