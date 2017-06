Union zaznamenala prvý pokus o nekalý nábor poistencov

dnes 15:31 -

Union zdravotná poisťovňa zaznamenala prvý pokus o nekalý nábor poistencov. Hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová informovala, že zdravotná poisťovňa Union dostala podnet od poistenky, ktorej údajne telefonovali podvodníci v oblasti poisťovníctva. "Tvrdili jej, že zdravotná poisťovňa Union končí a mala by sa aj s celou rodinou prehlásiť do inej konkrétnej poisťovne," priblížila hovorkyňa.

Zdravotná poisťovňa Union sa voči takýmto tvrdeniam ohradzuje, nakoľko to nie je pravda. "Radi by sme upozornili našich poistencov, že ide o nekalý nábor v rámci prepoisťovacej kampane a v prípade akéhokoľvek podozrenia, že sa to deje aj v ich okolí, môžu kontaktovať naše call centrum, kde budú informovaní o skutočnej situácii," vysvetlila Dupaľová Ksenzsighová.

Na nekalé prepoisťovanie nedávno upozornila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP). Pokus nahlásila zamestnancom pobočky VšZP v Dunajskej Strede poistenka, ktorá si overovala pravdivosť informácií získaných od údajnej pracovníčky súkromnej zdravotnej poisťovne. "Podľa týchto informácií má vraj VšZP ku koncu decembra 2017 zaniknúť, preto je potrebné včas sa prepoistiť. Ďalej tvrdila, že niektoré zdravotnícke zariadenia už vraj nebudú ošetrovať poistencov VšZP. Bonusom za podpísanie už vyplnenej prihlášky mala byť finančná odmena od novej zdravotnej poisťovne," priblížila hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

VšZP upozornila svojich poistencov, že ide o účelové dezinformácie, motivované pravdepodobne snahou o získanie osobného prospechu. "Vzhľadom na to, že podobné pokusy o nekalý nábor založené na šírení nepravdivých a zavádzajúcich informácií sa môžu objaviť aj v iných regiónoch Slovenska, VšZP upozorňuje občanov, aby boli opatrní a v takýchto prípadoch kontaktovali Call centrum 0850 003 003 alebo ktorékoľvek klientske pracovisko VšZP," doplnila hovorkyňa.