Konečne môžeme v EÚ volať, písať a dátovať ako doma

Zdroj: cnews.cz

Foto: TASR/AP; thinkstock

dnes 9:46 -

Polatky za volania, SMS a dáta pri návšteve 30 zahraničných krajín od 15. júna 2017 úplne zmiznú. Nebude sa platiť za prichádzajúce hovory, ani nič navyše za odchádzajúce hovory, SMS ani presurfované dáta. Regulovaný roaming sa týka 28 členských krajín EÚ (a ich závislých území) a 3 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. K nim sa pridávajú krajiny, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. V zozname chýba Švajčiarsko, rad balkánskych alebo východných krajín vrátane Ruska alebo Turecka. Pochopiteľne v ňom nie je ani Egypt či Tunisko.

Na volanie zo Slovenska do zahraničia žiadna regulácia nie je. Bez poplatkov môžete volať na slovenské SIM karty nachádzajúce sa v zahraničí. Ale pri volaní na nemeckú, chorvátsku alebo napríklad americkú SIM sa budete riadiť podľa cenníkov operátorov.



Európska komisia zakázala tzv. permanentný roaming. Nové pravidlá sa dotknú len cestovateľov, nesmú sa zneužívať. Musíte využívať služby viac doma než v zahraničí, operátori si to môžu kontrolovať. Ak bývate v blízkosti zahraničí a často sa počas dňa pripojíte do zahraničnej siete a zase späť do domácej, nebudú tieto dni počítané do dní strávených v zahraničí. Stačí sa aspoň raz prihlásiť i doma.