Slovinská ekonomika by tento rok mala vzrásť o 3,5 %

Slovinská centrálna banka výrazne vylepšila odhad tohtoročného rastu slovinskej ekonomiky. Ten by mal podstatne prekročiť hranicu 3 %, pričom by ekonomiku malo podporiť viacero faktorov, okrem domáceho dopytu aj export a investície. Nad 3-% hranicou by sa rast ekonomiky mal udržať aj v roku 2018.

Národná banka Slovinska uviedla, že ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,5 %. To znamená výrazné zlepšenie prognózy, keď v predchádzajúcej z decembra minulého roka banka počítala s rastom len o 2,5 %.

V budúcom roku by sa rast mal spomaliť, aj v tomto prípade ale centrálna banka zlepšila pôvodný odhad. Zatiaľ čo v decembri počítala s rastom ekonomiky v roku 2018 o 2,6 %, teraz očakáva rast na úrovni 3,1 %. V roku 2019 predpokladá banka rast slovinskej ekonomiky o 3 %.

Podľa banky rastú vládne aj súkromné investície a okrem toho ekonomiku ťahá stabilný domáci dopyt. Dobre sa vyvíja aj zahraničný dopyt, pričom rast exportu by sa mal ročne pohybovať až do konca roku 2019 na úrovni okolo 5,5 %.

Pozitívne by sa mala vyvíjať v nasledujúcich rokoch aj situácia na trhu práce. Centrálna banka očakáva, že miera nezamestnanosti bude postupne klesať. Z úrovne 7,3 % v tomto roku by sa do konca roka 2019 mala dostať na 6 %.