CPB zlepšil odhad vývoja ekonomiky Holandska, tento rok by mala vzrásť o 2,4 %

Holandská ekonomika by mala rásť v tomto a budúcom roku rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedol to holandský Úrad centrálneho plánovania (CPB), podľa ktorého by tempo rastu ekonomiky mali podporiť spotreba, investície aj export.

CPB odhaduje, že tento rok vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Holandska o 2,4 %, zatiaľ čo v marci očakával rast na úrovni 2,1 %. Úrad zlepšil aj odhad rastu v budúcom roku. Zatiaľ čo pred tromi mesiacmi počítal s budúcoročným rastom ekonomiky o 1,8 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 2 %.

Podmienkou ale je, aby sa zo súčasných neistôt na medzinárodnej scéne nestali prekážky. K takýmto momentálnym neistotám radí CPB rokovania o odchode Británie z Európskej únie, finančnú stabilitu v niektorých krajinách južnej Európy a smerovanie politiky v USA a Číne.

Pozitívne by sa mala vyvíjať aj miera nezamestnanosti. CPB očakáva, že tento rok by mala klesnúť na 4,9 % z minuloročných 6 %. V budúcom roku očakáva úrad ďalší pokles na 4,7 %.

V prípade tohtoročnej miery inflácie, CPB upravil svoj odhad na 1,4 % z 1,6 % očakávaných v marci. Vyhliadky inflácie na budúci rok ponechal CPB nezmenené, to znamená, že spotrebiteľské ceny by mali vzrásť o 1,4 %.

Rozpočtový prebytok by sa mal zvýšiť na 0,5 % HDP z 0,4 % HDP v minulom roku. V budúcom roku očakáva CPB rozpočtový prebytok na úrovni 0,7 % HDP. Čo sa týka dlhu, úrad predpokladá, že ten v tomto roku klesne na 58,5 % HDP zo 62,2 % HDP v roku 2016. V roku 2018 očakáva CPB pokles dlhu na 55,4 % HDP.