V hnedej priemyselnej zóne v Levoči má pribudnúť 120 pracovných miest

Najmenej 120 pracovných miest by malo vzniknúť v hnedej priemyselnej zóne v Levoči. Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske, s. r. o., na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Mesto Levoča o tom informovalo na svojom profile na Facebooku.

Helske sa zameriava na výrobu stavebného materiálu s použitím nanotechnológie. V Levoči plánuje vybudovať firmu pozostávajúcu z dvoch výrobných hál a jednej administratívnej haly na ploche 10.042 štvorcových metrov. Na svojom ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Levoči poslanci schválili vstup nového investora do priemyselnej zóny.

"To, že sa nám podarilo dohodnúť s firmou Helske, považujem za veľké pozitívum. Je to spoločnosť, ktorá šetrí ľuďom energiu a životné prostredie. Okrem toho si musíme bezvýhradne plniť záväzky, ktoré máme voči hnedej priemyselnej zóne. Potrebujeme do regiónu lákať kvalitných investorov a vytvárať pre ľudí stále viac atraktívnych pracovných miest. Aktuálne v tejto zóne prebieha archeologický výskum," povedal primátor mesta Milan Majerský.

Investor sa zaviazal vybudovať firmu do konca roka 2018.