Slováci sú v podnikaní optimisti

dnes 19:01 -

Slováci sú optimisti, keď príde na podnikanie. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Microsoft, ktorý uskutočnila medzi malými a stredne veľkými podnikmi (MSP). Viac ako tretina firiem pritom vníma rast a úspech cez každoročné vyššie zisky. Uviedli to dnes v Bratislave na prezentácii výsledkov prieskumu predstavitelia spoločnosti Microsoft v Českej republike a na Slovensku.

Malé a stredné podniky hrajú v každej ekonomike významnú úlohu, sú jej hnacím motorom. V Európe tvoria 99 % biznisu a zamestnávajú 85 % pracovnej sily, vytvárajú stabilitu. Na Slovensku vytvorili viac ako 70 % pracovných miest a 60 % z HDP. Spoločnosť Microsoft sa preto v nedávnom prieskume zamerala najmä na to, ako fungujú malé a stredné podniky na Slovensku, s akými problémami sa stretávajú, čo by potrebovali zlepšiť a zmeniť a ako ich ovplyvňujú nové technológie. Prieskum odhalil, že až 66 % Slovákov vidí budúcnosť svojej firmy pozitívne, pričom v Českej republike je to len 41 % opýtaných. V porovnaní s inými krajinami však Slovensko skončilo až na 8. mieste a najväčšími optimistami v Európe sú Holanďania (79 %). Tesne za nimi skončili Rumuni (78 %). Naopak, najväčší skeptici sú Gréci (70 % nepociťuje istotu) a Turci (39 %).

Takmer dve pätiny (38 %) slovenských malých a stredne veľkých firiem hovorí, že rast a úspech pre nich znamená každoročné vyššie zisky, iba tretina vníma úspech v rovine osobného naplnenia, teda ako osobný rast a získavanie nových zručností, možnosť nasledovať svoju vášeň a robiť to, čo ich baví či získať väčší priestor pre osobný život.

Vo svete, kde sa zákazníci po inováciách dopytujú sami a nútia firmy viac držať krok s dobou a prinášať nové služby a riešenia, je otázka využitia technológií aj v malých a stredne veľkých podnikoch zásadná. To, že do IT investuje firma príliš málo si myslí 43 % respondentov zo Slovenska, naopak len 6 % si myslí, že firma investuje priveľa. V nadchádzajúcom roku plánuje investovať do IT tretina slovenských firiem.

Prieskum tiež odhalil, že iba 31 % firiem má pripravený biznis plán na viac ako šesť mesiacov. Tri z desiatich slovenských firiem sa rozhodujú strategicky na pravidelných poradách, na ktorých diskutujú aktuálne trendy a potreby firmy. Tretina dá na odporúčanie priateľov a štvrtina jednoducho používa to, čo má doma.

Online prieskum sa uskutočnil naprieč 19 krajinami na vzorke 13.000 respondentov, z toho 500 na Slovensku, v decembri 2016 – januári 2017. Zloženie respondentov predstavovalo 47 % žien, 53 % mužov. Až 70 % respondentov bolo v produktívnom veku 25 – 54 rokov.