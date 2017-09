Nespochybniteľné výhody: 10 dôvodov, prečo milujeme hotovosť

Zdroj: credit.com

Žiaľ moja peňaženka bola prázdna, ani len zopár drobných do nákupného vozíka. Mal som smolu. Táto skúsenosť ma prinútila prehodnotiť svoje finančné zvyklosti. Niekedy sa skutočne oplatí byť staromódny. Nie všetci by asi s týmto súhlasili, hlavne zástupcovia mladšej generácie, ktorá lipne na svojom smartfóne. Vo svete internetu a mobilných platieb sa snažia sa žiť bezhotovostne. Áno, v istých mantineloch sa to dá a navyše je to aj pohodlnejšie. Kartou sa dá platiť takmer všade. V zahraničí vás dokonca v niektorých kamenných prevádzkach s hotovosťou odmietnu (kníhkupectvá Amazon). Ale úplne bezhotovostná spoločnosť je predsa len ešte hudbou budúcnosti a možno by sa to dalo brať ako istá forma ospravedlnenia za to, že si vo vreckách ponecháte zopár drobných, alebo prečo budete mať v peňaženke ukryté aj nejaké bankovky.



Pozrite si najčastejšie dôvody, prečo by ste mohli chcieť platiť hotovosťou, alebo prečo je dobré ju mať na dosah ruky.

1. Je akceptovaná (takmer) všade

Na rozdiel od rôznych prestížnych platobných kariet je hotovosť akceptovaná takmer všade. Väčšina obchodníkov uprednostní hotovosť pred platobnou kartou za menšie nákupy. Samozrejme, opri on-line nakupovaní asi hotovosť nepoužijete, pokiaľ si nenecháte tovar poslať na dobierku. Vo svete on-line nakupovania je samozrejmosť zaplatiť kartou, alebo prevodom. Takže asi najšikovnejším riešením bude nosiť pri sebe kartu aj hotovosť.

2. Využijete ju v núdzových situáciách

Platobné karty sú pohodlné, pokiaľ ich prijíma druhá strana. V prípade poruchy neraz vidíme na čerpacích staniciach vyvesený oznam, že sa dá načerpať len za hotovosť. Aj v prípade, že vám niekto ukradne peňaženku, budete vďační za to, že ste si niekam do „kastlíka“ v aute odložili bankovku nízkej nominálnej hodnoty. Tým nikto nechce povedať, že by ste si mali svoje úspory schovávať doma pod matracom, ale mať stovku dve, pre nečakané situácie, sa dá považovať za predvídavosť.



3. Dokáže ušetriť pri cestovaní

Ak cestujete do zahraničia, určee budete potrebovať nejakú hotovosť. Výber z „cudzieho“ bankomatu vyjde draho, vašu kartu nemusí obchodník v zahraničí akceptovať a čo ak nebodaj nastane nešťastná udalosť? Hotovosť vám pomôže dostať z ťažkostí takmer kdekoľvek. Najlepšie riešenie je, ak si na cestovanie vyčleníte pohotovostný fond mimo hlavnej peňaženky a tieto peniaze necháte spolu so záložnou kreditnou kartou v hotelovom trezore.

4. Obsluha vás bude milovať

Samozrejme, prepitné sa dá pripočítať k útrate aj keď ju uhradíte platobnou kartou. Ale iné to je ak zaplatíte účet za večeru a prácu personálu oceníte na priamo hotovosťou na stole. Váš čašník alebo čašníčka bude môcť okamžite dostať, to, čo im nechávate a nebudú musieť čakať na to, či sa im vaše všimné vôbec zobrazí na výplatnej páske. Okrem toho niektorí manažéri reštaurácií nevyplácajú celé prepitné z platobných kariet, stiahnu z neho poplatky, čo znamená, že usmievavý personál dostane menej. Hotovosť je ale užitočná aj pre iné situácie. Chyžná v hoteli nemá pri sebe terminál, a ak chcete dať niečo vodičovi zavolaného cez Uber, budete potrebovať hotovosť, pretože v aplikácii sa nepočíta s prepitným.







5. Môžete získať zľavy

Vydavatelia kariet účtujú firmám malý poplatok za spracovanie transakcií. Niektoré firmy tieto poplatky premietnu na zákazníka, alebo v štátoch, kde takéto príplatky nie sú legálne, ponúkajú nižšiu cenu pri platbe v hotovosti. Takéto formy zliav sú bežné napríklad na čerpacích staniciach v určitých oblastiach USA, kde zvyčajne ušetríte 5 až 10 centov za galón benzínu, ak zaplatíte hotovosťou. Ale podobnú politiku uplatňujú napríklad aj klenotníctva.



6. Budete míňať menej

Skutočne míňame viac, ak platíme kartou namiesto hotovosti? Štúdie hovoria že áno. Výskumníci z MIT zistili, že ľudia, ktorým bolo povedané, aby používali výhradne kartu namiesto hotovosti, boli ochotní zaplatiť za nákupy viac. Ďalšia štúdia poukazuje na to, že ľudia, ktorí platia hotovosťou, sa skôr sústreďujú na cenu tovaru, ako na jeho výhody. A do tretice, v istej štúdii boli spotrebitelia vyzvaní, aby platili za malé nákupy výhradne hotovosťou. Po šiestich mesiacoch mali menej dlhov než zástupcovia z druhej skupiny, ktorí mohli používať karty na všetko.



7. Nákupy si užijete viac

Viac radosti z toho, čo si kúpite za hotové? Áno, máme väčšiu citovú väzbu na nákupy, ktoré urobíme s hotovosťou, ako keď si tovar vezmeme na úver, zistila štúdia publikovaná v časopise Journal of Consumer Research.

8. Nebudete splácať dlh

Ak patríte k tým, ktorí majú problémy so zodpovedným splácaním úverov, peniaze v hotovosti majú pre vás významný prínos: nebudete pred sebou tlačiť dlh. Stačí si určiť hotovostný rozpočet na týždeň a držať sa ho. Ak nemáte nič v peňaženke, nemôžete nič minúť.

9. Obálkový rozpočet

Niektorí ľudia si odkladajú hotovosť na diskrečné výdavky, na nekontrolovateľné výdavky použité na bezpečnosť, zdravie a vzdelanie. Ale na nákupy využívajú karty. Iní nepoužívajú karty vôbec a hotovosť prerozdeľujú do obálok. Ide o celkom populárne vytváranie domáceho rozpočtu, ktorý používali aj naši prarodičia. V systéme sa objavujú obálky s nápisom na potraviny, na plyn, na benzín, či na pivo. Pre každú oblasť sa dajú použiť výhradne peniaze z danej obálky. Keď sa minú, niet pomoci. Systém obálok nevyhovuje každému, ale u tých, ktorí sa snažia žiť v rámci prísneho rozpočtu,

10. Vaše nákupy zostávajú anonymné

Ide o dôvod, aký väčšinou uprednostňujú zločinci. Ale hotovosť dokážu oceniť aj tí, ktorí dodržiavajú zákon, avšak oceňujú súkromie a anonymitu hotovostných transakcií. Okrem možnosti krádeže identity dokážu spoločnosti pre kreditné karty a maloobchodné predajne predávať údaje o vašich nákupných zvyklostiach. Obchodníci tieto údaje využijú na to, aby sa vám pokúsili predať ďalšie veci. V jednom neslávnom prípade údaje o nákupoch tinedžerky hovorili o tom, že by mohla byť tehotná. Obchodný reťazec jej ako budúcej mamičke poslal nejaké kupóny na vybraný tovar. Svojim rodičom potom mala čo vysvetľovať.



Nevýhody platby v hotovosti

Existuje mnoho dôvodov, prečo väčšina z nás nemá u seba výlučne iba hotovosť. Ak odhliadneme od možnosti, že hotovosť môžete stratiť alebo vám ju ukradnú, prípadne sa nedopatrením zničí, niekedy je celkom ťažké alebo dokonca nemožné ju použiť. Napríklad ak si chcete kúpiť letenku, kvôli platbe v hotovosti musíte zájsť na letisko. Aj prenájom auta bez karty je celkom náročné. Pri platbe kartou dostávate aj extra výhody, ako napríklad predlženú záruku, návrat istej čiastky z každého nákupu, alebo vernostné body. Niektorí ľudia považujú za ťažšie sledovať nákupy za hotovosť ako tie, ktoré urobili kartou a vidia na výpise z účtu. Za správna voľbu väčšina ľudí považuje kombináciu. Karty na určité nákupy, hotovosť na ostatné.