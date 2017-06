Náskok prvého: Putin sa zaujíma o ethereum, nechce mať krajinu závislú len na rope a zemnom plyne

Zdroj: bloomberg

Druhá najväčšia digitálna mena po Bitcoine ho vraj zaujala ako potenciálny nástroj, ktorý by Rusku mohol pomôcť diverzifikovať ekonomiku závislú na rope a zemnom plyne. "Digitálna ekonomika nie je oddeleným sektorom, je to v podstate základ pre vytvorenie úplne nových obchodných modelov," uviedol Putin na fóre, kde hovoril o spôsoboch, ako podporiť dlhodobý rast potom, čo sa Rusko začína zotavovať z najhoršej recesie za posledných dvadsať rokov.

Virtuálne meny by mohli pomôcť ekonomike tým, že umožňujú vykonávať transakcie cez internet rýchlejšie a bezpečnejšie. Ethereum môže slúžiť nielen ako metóda zámeny, ale aj ako hlavná kniha pre zaznamenávanie všetkého - od menových kontraktov až po vlastnícke práva - ktorá vyraďuje z obchodných vzťahov prostredníkov, ako sú napríklad notári, a zrýchľuje tak obchodné styky.





Ruská centrálna banka už nasadila blockchain, na ktorom je založené ethereum, ako pilotný projekt pre spracovanie on-line platieb a pre overovanie klientskych dát s úverovými inštitúciami, napríklad s najväčšou ruskou bankou Sberbank, uviedla na petrohradskom fóre viceguvernérka Olga Skorobogatova. Nevylúčila pritom ani možnosť, že Rusko revolučnú technológiu do budúcnosti nevyužije pre vývoj národnej virtuálnej meny.

V hre už sú ale aj ďalšie projekty. Ruská štátna rozvojová banka VEB minulý týždeň rozhodla o používaní etherea pre niektoré administratívne funkcie. Producent ocele, spoločnosť Severstal, testovala blockchain pre bezpečné prevody akreditívov so zahraničím.

"Blockchain by mohol mať na firmy rovnaký efekt ako kedysi vznik internetu - zmenil by obchodné modely a eliminoval sprostredkovateľov, ako sú správcovia a úradníci," povedal agentúre Bloomberg Vlad Martynov, poradca The Ethereum Foundation, neziskovej organizácie, ktorá kryptomenu podporuje. "Pokiaľ ho Rusko zavedie ako prvé, získa podobné výhody, ako mali západné krajiny na začiatku internetovej éry," dodal.