Čína nepočítala s Ruskom v novej Hodvábnej ceste, zmenil to konflikt na Ukrajine

V projekte novodobej Hodvábnej cesty, spájajúcej Áziu, Európu a Afriku, Čína pôvodne nepočítala s Ruskom, ktorého berie aj ako partnera, aj ako konkurenta. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Centra pre ruské, európske a ázijské štúdiá v Bruseli Theresa Fallonová.

„V prvej verzii novodobej Hodvábnej cesty, ktorú publikovala čínska tlačová agentúra Xinhua, Rusko vôbec nefigurovalo. Trasy obchádzali Rusko a kľúčovým hráčom pre Čínu bola v tejto oblasti Ukrajina,“ konštatovala Fallonová.

Čína po roku 2010 vo veľkom investovala do krymských prístavov a skupovala obrovské plochy pôdy na Ukrajine. „To súvisí s čínskou snahou zabezpečiť pre krajinu dostatok potravín. Väčšinu potravín v minulosti dovážali z USA a z bezpečnostných dôvodov chceli tieto dodávky diverzifikovať. Vybrali si Ukrajinu, pretože patrí k obilniciam Európy. Pôdu chceli využívať na pestovanie obilia a na produkciu mäsa, najmä bravčového,“ vysvetlila Fallonová.

V roku 2014 došlo ku konfliktu s Ruskom a Ukrajina prišla o Krym. To skrížilo čínske plány. „Ukrajinský prezident vtedy nešiel rokovať do Moskvy, ale do Pekingu. Navyše Čína svojimi investíciami pomáhala Ukrajine obchádzať Rusko pri exporte cez Kaspické more, a to Rusi neradi videli,“ uviedla Fallonová.

Ruský prezident Vladimir Putin chcel čínskej Hodvábnej ceste konkurovať projektom Euroázijskej ekonomickej únie, no podľa Fallonovej nemal dosť peňazí, aby mohol byť pre krajiny v regióne dosť príťažlivý. Po uvalení západných sankcií sa už Rusko nemalo kam obrátiť a ostala mu len Čína ako jediná možnosť.

„Čína sa symbolicky snaží dávať najavo, že Rusko je dôležitý partner, no realita je iná. Vzájomný obchod sa znížil o 30 % a aj viaceré projekty na dodávku ropy a zemného plynu z Ruska stagnujú. Dôvodom je nepísané čínske pravidlo, že z Ruska môžu doviesť maximálne 10 % z celkovej potreby energonosičov. Číňania sú veľmi opatrní a nechcú byť od Ruska vôbec závislí,“ uzavrela Fallonová.