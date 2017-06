Sídlisko Mostná v Handlovej bude mať polopodzemné kontajnery za asi 74.000 eur

dnes 13:16 -

Handlová 9. júna (TASR)- Na sídlisku Mostná v Handlovej pribudnú v priebehu leta v rámci pilotného projektu vertikálneho zberu na odpad polopodzemné kontajnery. Za 19 nádob zaplatí samospráva približne 74.000 eur. Informovala dnes TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Na sídlisku pribudnú tri stojiská s 19 polopodzemnými kontajnermi s objemom 3000 až 5000 litrov, tie nahradia 82 kusov nádob s objemom 1100 litrov na komunálny odpad na 11 stojiskách. Počet nádob na odpad tam tak klesne o 40 %. Zberné nádoby budú umiestnené z dvoch tretín pod zemou. "Pilotný projekt prinesie jednak krajšie prostredie a keďže nádoby budú pod zemou, odpad nebude zapáchať," ozrejmila Paulínyová.

Mesto už podpísalo zmluvu o dielo s realizátorom projektu, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, a to so spoločnosťou Redox-Enex, s.r.o., so sídlom v Trenčíne. "Okrem dodania 19 polopodzemných kontajnerov zabezpečí firma i projektovú a inžiniersku činnosť súvisiacu s ohlásením drobnej stavby a stavebné práce, ktoré súvisia s inštaláciou kontajnerov a úpravou povrchu stojísk," doplnila hovorkyňa Handlovej. Mesto spoločnosti zaplatí 74.571,60 eura vrátane dane z pridanej hodnoty.

Pre obyvateľov pripravila samospráva aj kampaň, prostredníctvom ktorej ich informovala o výhodách vertikálneho systému zberu odpadu. Projekt má dodávateľská firma v zmysle zmluvy o dielo zrealizovať do konca júla tohto roka.