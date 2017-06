Slovensko v oblasti pôdohospodárstva vážne zlyháva

dnes 17:16 -

Štatistiky z pohľadu počtu ľudí žijúcich na vidieku a zamestnanosti v oblasti pôdohospodárstva ukazujú, že na Slovensku v oblasti pôdohospodárstva vážne zlyhávame. Povedal to prezident SR Andrej Kiska na dnešnom pracovnom stretnutí s vidieckou platformou k aktuálnemu stavu v poľnohospodárstve v obci Sikenica, časť Veľký Pesek, v okrese Levice.

Podľa jeho ďalších slov tieto štatistiky predstavujú podstatne menej, ako je priemer Európskej únie (EÚ). "Z toho je zrejmé, že v tejto oblasti jasne zlyhávame. Slovensko je v takom zaujímavom stave, keďže spolu s Írskom patrí medzi krajiny, v ktorých najviac ľudí žije na vidieku. Z pohľadu EÚ spolu s Írskom v našej krajine žije viac ako 50 percent ľudí na vidieku v malých obciach. Paradoxne však zamestnanosť v pôdohospodárstve je jedna z najnižších v rámci EÚ," povedal Kiska.

Dodal, že ak je v EÚ priemer skoro päť percent, tak u nás je to okolo 2,8 percenta. "To, čo voľakedy tvorilo na Slovensku väčšinu práce, pôdohospodárstvo medzi tým nie je. V Poľsku je to dokonca skoro desať percent. Dnes sme si kládli otázky, z čoho to vyplýva a kde všade sú vlastne problémy," uviedol Kiska.

Pre oblasti, kde je pôdohospodárstvo také dôležité, by skutočne toto odvetvie malo byť štátom postavené ako priorita. "Mali by byť na túto oblasť vyčlenené prostriedky, špičkoví ľudia a legislatíva na to, aby sme náš vidiek skutočne mohli v pôdohospodárstve oživiť. Tak ako vždy opakujem, o probléme vieme," povedal prezident s tým, že dokonca tu ľudia majú aj riešenia a vedia presne špecifikovať, čo sa v iných krajinách deje a v čom my zlyhávame.

Podľa jeho ďalších slov ak však vieme riešenie, potrebujeme dosahovať aj reálne výsledky. "Potrebujeme si postaviť zodpovedných ľudí, povedať, že toto a toto chceme zmeniť a stanoviť si aj reálny čas, počas ktorého tie zmeny presadíme. Nemôže sa stať to, že z výzvy z roku 2015 sa až v tomto roku prvých 500 farmárov možno dostane k peniazom. Toto nepovažujem za postavenie priority a nie sú to systémové zmeny. Presne to potrebujeme v našej krajine," dodal Kiska.

Na stretnutí sa definovalo päť kľúčových oblastí - stav poľnohospodárstva na Slovensku, pôda, transparentnosť v prideľovaní dotácií, potraviny - finalizácia spracovania a spotrebiteľské správanie a odbyt, dlhodobá vízia pre poľnohospodárstvo.