Samsung plánuje v USA investovať 300 mil. USD do závodu na výrobu spotrebičov

dnes 14:01 -

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics plánuje investovať okolo 300 miliónov USD (267,45 milióna eur) do výstavby závodu na výrobu domácich spotrebičov v Spojených štátoch. Uviedli to juhokórejské médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Závod by sa mal nachádzať v meste Blythewood v štáte Južná Karolína, pričom by sa v ňom vyrábali produkty ako práčky či plynové sporáky. Samsung by mal podľa juhokórejského ekonomického denníka Korea Economic Daily oficiálnu dohodu podpísať koncom júna, pričom výstavbu chce dokončiť v roku 2019.

Podľa agentúry Reuters juhokórejská firma už pred časom uviedla, že diskutuje o výstavbe závodu na výrobu domácich spotrebičov v Spojených štátoch. Dôvodom boli obavy z protekcionistických krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podobne reagovala aj konkurenčná spoločnosť LG Electronics. Tá v marci oznámila plán na výstavbu nového závodu na výrobu domácich spotrebičov v štáte Tennessee v celkovej hodnote 250 miliónov USD.