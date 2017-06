Dnes máme SUPEŠTVRTOK, trhy čaká perný deň

Zdroj: BBC;CNN;patria

Kým britská premiérka Theresa Mayová sa rozhodla riskovať a pred začiatkom vyjednávania o odchode z Európskej únie s Bruselom a európskou dvadsaťsedmičkou sa pokúša posilniť svoj mandát v predčasných voľbách, Trumpovi médiá a opozícia stále predhadzujú údajné spojenie ľudí z jeho kampane s Ruskom. A aby toho nebolo málo, dnes máme aj tradičné štvrtkové zasadnutie Európskej centrálnej banky.

Trumpovu pozíciou môže dnes výrazne otriasť výpoveď bývalého šéfa FBI Jamesa Comeyho pred americkým senátom, ktorý bol prezidentom odvolaný, podľa špekulácií práve v spojitosti s vyšetrovaním Trumpových spolupracovníkov.

O 8:00 SEČ sa otvorili hlasovacie miestnosti vo Veľkej Británii





O 13:45 SEČ Európska centrálna banka oznámi rozhodnutie o sadzbách a o podobe programu kvantitatívneho uvoľňovania. Zmena súčasnej politiky sa neočakáva, aj keď rétorika týkajúca sa rastu európskej ekonomiky a inflácie by mohla byť pozitívnejšie po tom, čo vo Francúzsku vyhral prezidentské voľby proeurópsky kandidát Emmanuel Macron.

Šéf ECB Mario Draghi dnes bude Hovoriť o dobrých číslach z reálnej ekonomiky. Podľa nalytikov sa dá očakávať, že upraví svoj super-holubičí slovník a možno by aj pripustil že už nie je potrebný ďalší pokles úrokových sadzieb do záporu. Nebude to ale preháňať, aby euru nedal dôvod k ďalším ziskom. Od posledného zasadnutia ECB si totiž euro pripísalo skoro 4 %, a to v ECB zatiaľ nie je každému po chuti. ECB by v novej prognóze mohla zdôrazniť rozdiel medzi dobrým rastom a pretrvávajúcou slabou infláciou. Tá, predovšetkým v kľúčových jadrových zložkách, zostáva za očakávaním ECB, rovnako tak ako mzdy, teda ťahúň domácich inflačných tlakov. Kým hodnotenie rastového výhľadu sa môže vylepšiť, u inflácie to môže byť presne naopak - prognóza pre tento a budúci rok pôjde pravdepodobne smerom dole. Draghi pravdepodobne odbije všetky otázky ohľadom ukončenia QE ako predčasné. Riziko predčasných volieb v Taliansku v posledných týždňoch výrazne zvýšilo napätie na talianskom dlhopisovom trhu. Akákoľvek ostrejšie zmena Draghiho rétoriky by mohla v Taliansku priliať olej do ohňa.

O 15:30 SEČ sa otvárajú americké burzy v New Yorku a Chicagu. Na trhoch sa očakáva značná nervozita. Môže sa prejaviť napríklad rastom opčného "indexu strachu" VIX, ktorý bol v posledných týždňoch na veľmi nízkych úrovniach.

O 16:00 SEČ sa začína verejné rokovanie výboru pre spravodajskú činnosť Senátu Kongresu Spojených štátov, kde vystúpi odvolaný šéf FBI James Comey. Očakáva sa, že pred zákonodarcami buď podporí, alebo vyvráti špekulácie, že sa americký prezident Donald Trump pred jeho odvolaním snažil ovplyvniť vyšetrovanie ľudí z jeho kampane pre podozrenie z ich napojenia na ruské tajné služby. V prípade priameho obvinenia Trumpa z toho, že sa pokúšal zasahovať FBI do práce by šlo o jeden z najväčších škandálov od Watergate a Trumpovi by reálne mohol hroziť impeachment, teda odvolanie z funkcie. Situáciu bude určite pozorne sledovať dolár aj americké akciové indexy. Dolár už kvôli tejto kauze prišiel o podstatnú časť ziskov, ktoré nabral po Trumpovom zvolení. Američania dnes očakávajú najväčšiu realitnú televíznu show, dokonca väčšiu než bola tá Trumpova, Comey show.





V prípade impeachmentu by podľa analytikov mohlo dôjsť k:

- 11 % poklesu amerických akcií

- 12 % poklesu európskych akcií

- 16 % poklesu japonských akcií

- 0,8 % poklesu výnosov na amerických desaťročných dlhopisoch

- 14 % nárastu ceny zlata

- 16 % pohybu JPY / USD



Mexické peso sa považuje za hypersenzitívny indikátor hrozby, ktorú nový americký prezident predstavuje pre globálne hospodárstvo.. Ako peso posilňuje, popularita Trump sa pohybuje opačným smerom. Súčasná úroveň pesa naznačuje, že Trump je oveľa menej nebezpečný, ako očakávali ​​trhy, mena sa zotavuje na predtrumpovu úroveň.





O 19:00 SEČ Začne Senátny výbor rokovať za zatvorenými dverami.

O 21:00 SEČ sa zatvárajú hlasovacie miestnosti v Británii a okamžite sa spúšťa sčítanie hlasov. Zverejnia sa prvé "exit polls", teda výsledky volebných prieskumov medzi ľuďmi, ktorí v ten deň hlasovali. Sú to spoľahlivejšie dáta než predvolebné prieskumy. V roku 2015 napríklad spoľahlivo predznamenali prehru labouristov pod vedením Eda Milibanda. Na prieskumy by mohla reagovať libra v priebehu ázijskej obchodnej seansy, pričom silný očakávaný mandát súčasnej premiérky Theresa Mayovej by britskej mene zrejme pomohol k apreciácii. Naopak zisky labouristov by mohli viesť k volebnému patu, ktorý by trhy zrejme neuvítajú kvôli ďalšej neistote ohľadom Brexitu.

O 23:00 SEČ začínajú prvé okrsky hlásiť výsledky. Zvyčajne ich získavajú labouristi, pokiaľ by to tentoraz bolo inak, naznačovalo by to, že Mayová má šancu získať veľký náskok. Zároveň končí obchodovanie na burzách v Spojených štátoch, ktoré už zareagovali na britské exit polls a zrejme aj Comeyho výpoveď.