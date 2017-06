Vysoké dividendy sú lákavé, ale dokážete sa na nich popáliť

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: thinkstock

dnes 9:37 -

Akcioví investori vnímajú dividendy podobne ako pravidelne vyplácané kupóny pri dlhopisoch. Dividendové akcie sú preto považované za výhodnejšiu investíciu, navyše vraj dlhodobo dosahujú lepšie kapitálové výnosy. Nemusí to ale platiť vždy.



Extrémnym príkladom, kedy vysoké dividendy prakticky nič neznamenajú, boli banky v rokoch pred finančnou krízou. Hoci niektorí analytici upozorňovali na skutočnosť, že Citigroup bola silne podkapitalizovaná a zle riadená, ale investori tieto varovné signály ignorovali. Banka svoju vysokú dividendu neskôr znížila, ale ešte v lete 2008, po poklese ceny akcií o 60 %, ponúkala stále 10 % dividendový výnos. Hodnotoví investori boli nadšení a považovali titul za skvelú investíciu so skvelou dividendou. Následný 99 % pokles dividendy a strata ďalších 94 % ceny samotnej akcie boli už pre nich studenou sprchou. Podobne aj Bank of America ponúkala ešte v roku 2008 10 % dividendový výnos, do roku 2009 ale dividenda klesla o 98 %.





V podobnej situácii, ako boli v roku 2007 finančné tituly, sa dnes môžu nachádzať spoločnosti z odvetvia maloobchodu. Hoci zatiaľ nejde o krízu podobnú tej finančnej z roku 2008, tradičné maloobchodné reťazce, ako sú Sears, J.C. Penney, Macy 's a Kmart, zatvárajú svoje kamenné prevádzky vo veľkom. Meniace sa preferencie spotrebiteľov a rast konkurencia v podobe internetových obchodov na čele s Amazonom, predstavujú pre mnohých tradičných obchodníkov veľký problém. Ich dividendové výnosy, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú zle, čo je podobne ako u spomínaných bánk dané aj poklesom cien samotných akcií. Najmä v porovnaní s výnosom 10-ročných vládnych dlhopisov USA, ktorý sa pohybuje okolo 2,4 %.

Investori, ktorí by sa teraz zaujímali o uvedené akcie, si musia položiť dve dôležité otázky:

- Sú tieto spoločnosti zaujímavo ocenenými nevybrúsenými diamantmi, alebo ide o hodnotové pasce?

- Dostanem za svoje čakanie na vzostup ceny vo forme dividendy zaplatené, alebo sa mám pripraviť na prepad dividendového výnosu?

Predvídať výšku dividend je zložité, dá sa však odhadnúť podľa toho, aký veľký podiel zo zisku za daný rok je vyplatený v podobe dividendy. Pritom netreba zabúdať, že uvedené spoločnosti za ostatné obdobie vrátili investorom veľa peňazí cez spätné odkupy akcií. Napríklad Best Buy, Kohl 's, Nordstrom a Target vynaložili viac peňazí na spätné odkupy než na dividendy.

Pokles dividend v istom prípade dáva zmysel. Keby tradiční obchodníci viac investovali do svojich on-line aktivít, a na tieto investície by padli peniaze, ktoré by inak pravdepodobne smerovali do vrecká investorov v podobe dividend. Investori milujú dividendy a firmy ich nechcú obmedzovať, pretože to môže znamenať problémy. Hoci by peniaze mohli byť využité zmysluplnejšie, firmy obmedzujú výplaty dividend často až v čase, keď je na záchranu hospodárenia už neskoro.

Pokiaľ budú chcieť maloobchodníci zostať aspoň trochu konkurencieschopní, budú musieť investovať. A keďže v ostatnom čase vyplácali investorom tučné dividendy a odkupovali vlastné akcie, je dosť možné, že sa stávka na ich vysoké dividendy v najbližších kvartáloch nevyplatí.