Ďalší posun vo vnímaní peňazí: Generácia Z to nie sú millennials

Jeden z piatich respondentov zo štúdie Gen Z pripravenej konzultačnou spoločnosťou Centrum generačného pohybu v roku 2017 uviedol, že dlhu sa musí za každú cenu vyhnúť. Odráža sa to aj pri výbere vysokej školy. Generácia Z si už úmyselne vyberá menej nákladnú vysokú školu. Menej dlhov totiž znamená, že môžu vstúpiť na trh práce s vyššou mobilitou, čo im umožní zvoliť si takú prácu, ktorú skutočne chcú, hoci zarobia menej. Nemuseli by vysokou mzdou pokrývať svoju vysokoškolskú pôžičku. Mnohí študenti sa snažia, aby náklady na vysokú školu neplatili ich rodičia. 38 % účastníkov štúdie uviedlo, že plánujú pracovať popri vysokej škole kvôli kompenzácii nákladov a 24 % chce využiť osobné úspory na to, aby rodičom pomohli platiť za vysokú školu. Už to nie je zavedený scenár, podľa ktorého si vyberáte tú najlepšiu vysokú školu, na ktorú sa dokážete dostať, a potom sa snažíte získať pôžičky, aby ste za ňu zaplatili. Práve naopak, študenti hľadajú najvýhodnejšiu školu, aby zostali bez dlhov, než by si mali vybavovať pôžičky a dlhov sa postupne zbavovali. Vyhýbanie sa dlhu nie je jedinou finančnou črtou dnešných mladistvých.



Ako generácia Z vníma peniaze

Rovnako dôležité, ako vyhýbanie sa dlhu, je aj sporenie. 21 % opýtaných v štúdii uviedlo, že mali sporiaci účet už pred dosiahnutím 10 roku života. Podľa iného výskumu až 89 % respondentov uviedlo, že sa pozerajú optimisticky na svoju finančnú budúcnosť, Je to viac ako v prípade zástupcov iných generácií. Táto nádej môže byť spájaná s dlhším časovým horizontom pre odchod do dôchodku (a absolvovaním býčieho trhu).

Ako si generácia Z odkladá na odchod do dôchodku

Zatiaľ čo odchod do dôchodku pre nich môže byť vzdialený na svetelné roky, dostáva sa dôchodkové sporenie medzi ich priority. A to aj napriek tomu, že ešte nemajú ani dvadsať rokov. Až 12 % oslovených tvrdí, že už začali šetriť na dôchodok a 35 %, že plánujú začať šetriť od 20rokov. Najmenej 52 % v štúdii uviedlo, že plánuje dôchodok pokryť osobnými úsporami, 28 % bude pokračovať v práci a 26 % bude chcieť poberať štátnu pomoc.





Hoci generácia Z priamo nadväzuje na millennials (ročník 1977 až 1995), v niečom sú si podobné, v inom nie. Jedným z najväčších rozdielov, na ktoré výskum upozorňuje, je, že zatiaľ čo obe generácie zažili Veľkú recesiu, generácia Z nezažila jej dopady na pracovnom trhu. Generácia Z si ale dobre všimla, aké majú mladí problémy so stagnáciou miezd a obrovským dlhom za štúdiá, takže si uvedomili, že musia pristupovať k peniazom a dlhom inak. Napríklad vo využívaní kreditných kariet. Obe mladé generácie majú najnižšiu priemernú bilanciu platieb aj najnižší priemerný dlh na kreditnej karte zo všetkých súčasných generácií.

Ako generácia Z míňa peniaze

Pokiaľ ide o výdavky, generácia Z očakáva, že dostane viac za svoje peniaze. Chcú rýchle dodanie a dokážu sa viac rozčúliť než ostatné generácie, keď niečo nevyjde. Tiež dávajú prednosť užitočnosti a kvalite pred značkou. Tento postoj má značný vplyv na značkový tovar. napríklad millenniáli sú viac lojálni a sú ochotní dať maloobchodníkom aj druhú šancu, ako generácia Z. Generácia Z je viac konzervatívna vo finančných otázkach ako zástupcovia ostatných generácií. Aj keď má prístup k digitálnym platbám. Takmer polovica respondentov uviedla, že má v telefóne mobilné platobné aplikácie a iba 46 % uviedlo, že za posledný mesiac navštívili pobočku finančnej inštitúcie. Netreba asi dodávať, že generácia Z bude pravdepodobne tá, ktorá sa na spoločný účet v reštaurácii zloží skôr cez Venmo, než by mala vyťahovať hotovosť.

Generácia Z vyrastá v bezhotovostnej spoločnosti

Tak ešte raz: sú konzervatívni a vedia sa finančne obmedzovať. Ale ako to dokážu, keď vyrastajú v bezhotovostnej spoločnosti? Je známe, že spotrebitelia natoľko nehľadia na peniaze, ak im v rukách na všetko postačí platobná karta. Používanie kreditnej karty je menej bolestivé, pretože finančný dopad nie je okamžitý. V konečnom dôsledku sú to vyššie výdavky. Spotrebitelia majú tiež tendenciu robiť menej zdravé rozhodnutia, keď platia kartou. Je tam menej citovej väzby na tovar zakúpený kartou než pri použití hotovosti.



Generácia Z je digitálne gramotná, v podstate moderné platobné technológie pre nich predstavujú jediný spôsob, ako utrácať peniaze. Nenosenie hotovosti je čudné len pre tých, ktorí sú zvyknutí mať pri sebe peniaze. Takí sú napríklad zástupcovia generácie X (1965-1976). Prieskum GoBankingRates zistil, že najväčší dlh na kreditných kartách má práve generácia X.



Vďaka technológiám žije a pracuje generácia Z dynamickejšie. Dokáže sa držať zvykov, ktoré sú charakteristické pre hotovosť. Vedia čo je to Veľká hospodárska kríza a aké z nej plynie ponaučenie. Sú mladí, ale často finančne zodpovednejší než ich rodičia a starí rodičia. A to je dobrá správa.