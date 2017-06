Hospodárstvo USA podľa NABE v tomto roku posilní o 2,2 %

dnes 12:01 -

Ekonomika USA by mala v tomto roku posilniť o 2,2 percenta a v budúcom roku o 2,4 percenta. Uviedla to americká Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE) na základe prieskumu, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Ide o mierne zhoršenie prognózy v porovnaní s marcovým prieskumom, a to o 0,1 percentuálneho bodu. V prvom kvartáli tohto roka sa americký hrubý domáci produkt (HDP) medziročne zväčšil o 1,2 percenta.

Väčšina ekonómov oslovených v prieskume NABE je presvedčená, že prezident Donald Trump zrealizuje pred záverom roku 2018 plán výdavkov na infraštruktúru a zníži korporátne dane a dane z príjmov fyzických osôb. Podľa prieskumu to bude mať pozitívny vplyv na ekonomický rast, ale pravdepodobne až v roku 2018. Tretina respondentov však uviedla, že rizikom pre ekonomiku v oku 2018 by mohol byť obchodný protekcionizmu, silný dolár a vyššie úrokové sadzby.

Ekonómovia, ktorých vo svojom prieskume oslovila Národná asociácia podnikových ekonómov, predpovedajú, že za druhý kvartál tohto roka americká ekonomika vykáže rast o 3,1 percenta a v druhom polroku tohto roka bude podľa nich hospodársky rast USA na úrovni 2,5 percenta. Zároveň prognózujú, že nezamestnanosť bude na úrovni 4,5 percenta a inflácia zostane pod kontrolou.