Najčastejšia forma podnikania na Slovensku

Trochu z histórie

Pôvod druhov spoločností ako takých je spojených k rímskoprávnej spoločenskej zmluve zvanej societas. Práve tieto societas položili základ prvým obchodným spoločnostiam. Konkrétne história spoločností s ručením obmedzeným, sa ešte datuje k rakúskemu zákonu z roku 1906, ktorým v roku 1920 vznikla na Slovensku právna úprava spoločností s ručením obmedzeným. Založenie s.r.o. podľa tohto zákona bolo možné do roku 1949. Zlomom bol občiansky zákonník z roku 1950. Týmto sa zrušil všeobecný rakúsky občiansky zákonník, recipované uhorské občianske právo ako aj oba platné obchodné zákonníky - recipovaný rakúsky aj uhorský. V roku 1964 bol prijatý Hospodársky zákonník. Mnohé spoločnosti síce prežili, ale podnikanie v dnešnej podobe im pod vplyvom komunistického vedenia umožnené nebolo. Všetko bolo riadené direktívnym komunistickým riadením, čo viedlo k zmrazeniu obchodného práva. Právna úprava s.r.o. medzi rokmi 1950 až 1991 na Slovensku tým pádom neexistovala. Zmena nastala až po revolúcii, kedy bol v roku 1991 prijatý Obchodný zákonník (Zákon č. 513/1991), ktorý bol výsledkom obrodného práva a v roku 1992 sa ním zrušil Hospodársky zákonník a Obchodný zákonník nadobudol 1.1.1992 právoplatnosť.

Najvýraznejšie zmeny v zakladaní s.r.o. za posledné obdobie

Založenie s.r.o. je pod vplyvom neustálych legislatívnych zmien. Princíp síce zostáva rovnaký, ale zákonník podlieha neustálym zmenám. Za najvýraznejšiu zmenu medzi rokmi 2012 a 2013 pokladáme to, že každý zakladateľ, ktorý si chcel založiť s.r.o. nemohol mať nedoplatky na daniach a cle. Pričom bolo jedno či zakladala s.r.o. fyzická alebo právnická osoba. Toto bolo potrebné preukázať súhlasom od správcu dane a súhlas bolo nutné priložiť k ostatným zakladacím dokumentom pri vklade návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. V roku 2012 boli zmeny aj pri zakladaní spoločností elektronickým spôsobom – akákoľvek chyba alebo preklep mohli viesť k tomu, že návrh sa stal neodoslateľným. Elektronické podanie a založenie s.r.o. bolo v praxi tak komplikované, že sa ani neodporúčalo, pretože proces sa častokrát neurýchľoval, ale komplikoval.

V roku 2014 stále platila vyššie spomínaná požiadavka – vydanie súhlasu od správcu dane ohľadom daňových a colných nedoplatkov. Spoločnosť bolo možné založiť ako jednoosobovú zakladateľskou zmluvou alebo ako viacerí spoločníci – spoločenskou zmluvou. V tomto roku stále platila povinnosť mať splatené základné imanie na účte v banke, za ktoré zodpovedal správca vkladu. Splatenie základného imania sa od 1.12.2013 preukazovalo dvomi dokumentami – vyhlásením správcu vkladu (osoba, ktorá je zakladateľom spoločnosti) a na požiadanie správcu vkladu aj výpisom z účtu, že základné imanie bolo splatené. Poplatok za založenie s.r.o. bol stále na úrovni 331,50 eur. Od roku 2015 mala byť znížená povinná výška základného imania na jedno euro. Tento návrh však bol vrátený do parlamentu a stále platila povinnosť mať splatené základné imanie v banke vo výške 30% z 5000 eur a celková suma peňažných a nepeňažných vkladov musela byť v minimálnej hodnote 2500 eur. Peňažné vklady sa povinne vkladali na bankový účet.

Rok 2016 nepriniesol zmeny ohľadom povinnosti súhlasu so založením s.r.o. od správcu dane. Ak výška nedoplatku na dani a cle nepresiahla u každého zakladateľa výšku 170 eur, tak tento písomný súhlas bol vydaný. K najvýraznejším zmenám v roku 2016 patrilo splatenie vkladov a následné overenie výpisom z bankového účtu. Od roku 2016 bola táto povinnosť zrušená a bolo opäť možné peňažné vklady vkladať do základného imania aj v hotovosti a k návrhu zápisu do Obchodného registra bolo potrebné už len vyhlásenie, že vklady boli splatené. Súdny poplatok za založenie s.r.o. predstavoval 300 eur a pri elektronickom podaní 150 eur.

Založenie s.r.o. v roku 2017

Zakladanie s.r.o. je zložitým procesom aj v roku 2017. Proces založenia spočíva vo vyhotovení všetkých zakladateľských dokumentov, ktorým je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. Obidva tieto dokumenty majú rovnaké náležitosti, z ktorých tie podstatné treba do dokumentov zahrnúť. Nasleduje splatenie vkladov spoločníkov (spoločníka), kde základné imanie je vo výške 5000 eur. Pri s.r.o. musí byť určený správca vkladu a stále je v platnosti, že základné imanie môže byť splatené k jeho rukám v hotovosti. V roku 2017 takisto netreba zabudnúť na potvrdenia od daňového úradu, získanie živnostenských oprávnení a nakoniec zápis do obchodného registra.

Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra obsahuje takisto viacero dokumentov, ktoré by zakladateľská spoločnosť nemala vynechať. Súdny poplatok je stále vo výške 300 eur a pri elektronickom podaní je poplatok polovičný.

Proces založenia s.r.o. je pre akéhokoľvek podnikateľa veľmi zložitý proces. Vyžaduje si veľa času a legislatívnych znalostí. Pri každom kroku môže nastať veľa chýb, a preto sa odporúča využiť služby odborníkov. Profesionáli za vás vybavia všetky potrebné dokumenty, formality a poradia vám pri výbere podnikania. Využitím služieb profesionálov si ušetríte veľa času a energie, ktoré môžete radšej venovať a vložiť do rozbehu svojho podnikania.