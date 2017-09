Peňazí nikdy nie je dosť: 6 finančných právd, aby bola honba za bohatstvom zmysluplnejšia

Zdroj: w4T

Foto: thinkstock

dnes 0:37 -

Bohatstvo je často zle chápané ako cieľ, ako stav spokojnosti. Väčšinou je to pritom naopak - mnohokrát sa stáva, že čím je človek bohatší, tým je nespokojnejší. Všimol si to aj človek, ktorý bol vo svojej dobe najbohatším svete.



"Ak je vaším jediným cieľom byť bohatý, nikdy toho nedosiahnete." John D. Rockefeller



Ľudia možno ani netúžia po samotnom bohatstve, ale po tom, čo toto bohatstvo znamená. Peniaze vám pomôžu:

- skúsiť niečo nové, keď už predchádzajúci plán zlyhal,

- získať viac času pre zmysluplné aktivity,

- neobmedzovať sa v dôležitých oblastiach, ako sú vzdelanie alebo bývanie,

- mať možnosť sa rozvíjať vďaka vzdelávaniu sa a cestovaniu.

1. Peniaze sú samé o sebe bezcenné

Hodnota peňazí je daná len tým, čo si za ne môžete kúpiť. Nejde o konečný produkt. Sú určené na to, aby sme ich dávali ďalej, investovali, odkladali na horšie časy alebo podporovali niečo, čo má pre nás význam. Peniaze sú určené na výmenu, nie na hromadenie.

"Peniaze sú ako láska. Pomaly a bolestivo zabíjajú toho, kto ich odopiera ostatným, a vlievajú život tomu, kto ich dáva tým, ktorých miluje." Khalil Gibran

2. Peniaze počkajú

Tí najlepší portfóliomanažéri spravidla svoje rozhodnutia dobre zvažujú, predsa len majú v správe cudzie peniaze. Pri sledovaní filmov o Wall Street to možno vyzerá inak, ale tieto snímky nie sú o investovaní, ale o špekuláciách. Dobrá investícia zreje ako víno, nie je závislá na jednej udalosti alebo úspešnom výrobku a za svoj "život" zaznamená veľa vzostupov i pádov.

"Naša obľúbený čas pre držanie akcií je navždy." Warren Buffett

3. Zarábanie peňazí je nuda

Médiá často ponúkajú dramatické príbehy s dobrým koncom, ale ide skôr o výnimku. Väčšinou je zarábanie peňazí asi natoľko adrenalínovou jazdou ako preteky slimákov. Ide o pomalý proces, ktorý by mal postupovať k dlhodobému cieľu. Najskôr sa investuje, potom sa inkasuje dividenda, ktorá sa opäť investuje. A tak stále dokola. Žiaden adrenalín, žiadne rýchle peniaze.





4. Peniaze znamenajú odriekanie

Všade vôkol číha pokušenie, rôzne veci pútajú našu pozornosť a lákajú naše peniaze. Naučiť sa odmietať ich, teda tie, ktoré nie sú v živote najdôležitejšie, je cesta k úspechu. Naopak dobré je prikývnuť na veci, ktoré majú v živote zmysel. Najprv si musíme stanoviť ciele, aby sme ich následne mohli zladiť so svojimi investíciami.

"Naučte sa hovoriť nie tomu, čo je dobré, aby ste mohli povedať áno tomu, čo je najlepšie." John C. Maxwell

5. Peniaze potrebujú prípravu

Ak chceme byť v niečom dobrí, musíme tomu venovať čas. Keď nemáme čas a vôľu sa o peniazoch a ich zarábaní a investovaní naučiť maximum, musíme si určiť jasné ciele a veľa vecí zautomatizovať. Je samozrejme zložité veci automatizovať, keď im nerozumieme na 100 %, dochádza teda k chybám. A preto je dôležité poznať aspoň základy a stanoviť si čo najpresnejšie svoje ciele a kroky potrebné na ich dosiahnutie.

"Bohatstvo je z veľkej časti výsledkom správania sa." John Jacob Astor

6. Peniaze vyžadujú podporu

Aj keď sa naučíme základy, zmeníme svoje návyky a rozhodneme sa, ktoré ciele sú pre nás prioritné, nebude to nič platné, ak sa budeme obklopovať ľuďmi, ktorí nás v tom nepodporia. Nejde ani tak o to, či sú ľudia okolo nás zlí. Naše prostredie je silne ovplyvňované tým, ako sa cítime, ako myslíme a ako sa správame. Často to pritom zistíme už príliš neskoro, že je niečo nie je v poriadku. Niekedy je preto dobré urobiť hrubú čiaru a zbaviť sa ľudí, ktorí by nám mohli v dosahovaní cieľov prekážať. Nech už akokoľvek táto veta zvádza k veľmi nekompromisnej interpretácii.