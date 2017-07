Hnedej sa radšej vyhnite: Ak chcete predať svoj dom drahšie, musíte zvoliť správnu farbu

Zdroj: BI

Každý rok je v trende iná farba. Farba roka sa objavuje napríklad v oblasti módy, či bytových doplnkov. V interiéry je farba ešte dôležitejšia. Čo dokáže s miestnosťou urobiť a ako výsledok zapôsobí na človeka. Niekto to rád ostré, výrazné, kontrastujúce, iný dá prednosť impotentným farbám, ani studené, ani teplé. Podstatné je, aby sme sa v danom priestore cítili uvoľnene. Čo je ale dobré pre mňa, môže vyvolať u iného pocit nevkusnosti.

Podľa novej analýzy spoločnosti Zillow, by farba stien mala byť určite zmenou, ktorá si zaslúži zamyslenie. Po analýze viac ako 32 000 fotografií domácností, ktoré sa predávali po celých Spojených štátoch, spoločnosť Zillow prišla so zoznamom najlepších farieb. Napríklad domy, ktoré sú v odtieňoch niekde medzi svetlošedou a béžovou, sa predali o 3496 dolárov drahšie ako podobné domy v hnedej farbe.



"Farba môže byť silným nástrojom na prilákanie kupcov, najmä pri prehliadaní fotografií a videí," uviedla Svenja Gudellová, hlavná ekonómka Zillow. "Steny natreté farbou v prirodzenom odtieni, najmä v odtieňoch modrej a svetlošedej, nielen dokážu miestnosti opticky zväčšiť, ale sú aj dostatočne neutrálne, aby pomohli budúcim kupujúcim predstaviť si, ako by sa im žilo v tomto priestore. Vymaľovanie kúpeľne do farby sa môžu obzvlášť vyplatiť, pretože farba dokáže zvýrazniť biele doplnky a skrinky, čo je rastúci trend v oboch miestnostiach."

Tu je Zillowej zoznam farieb, ktoré by do jednotlivých miestností odporučila a ktorým by sa radšej vyhla. Do určitej miery však treba brať do úvahy aj (ne)vkus americkej klientely.



Kuchyňa







Modrá (svetlo modrá až šedo-modrá): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1809 dolárov drahšie.

Žltá (horčicová až nechtíková): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 820 dolárov lacnejšie.



Kúpeľňa





Modrá / fialová (jemne modrá až po brčálovo fialovomodrú): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 5440 dolárov drahšie.

Biela / sivá (sivobiela alebo sivá biela): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 4035 dolárov lacnejšie.



Spálňa





Modrá (cerulean blue až námornícka modrá): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1856 dolárov drahšie.

Ružová (svetlo ružová až staroružová): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 208 dolárov lacnejšie.



Jedáleň







Modrá (bridlicovo modrá až svetlošedomodrá a námornícka modrá): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1926 dolárov drahšie.

Červená (tehlovo červená, terakotová alebo medená): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 2031 dolárov lacnejšie.



Obývačka





Hnedá (svetlo béžová, tmavo šedá, šedohnedá, teplá šedá, hnedo sivá až šedá s nádychom do fialovej alebo šedoružovej): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1809 dolárov drahšie

Modrá (pastelovo šedá, bledá strieborná až svetlo modrá, periwinkle): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 820 dolárov lacnejšie.



Fasáda exteriér







Sivá / hnedá (greige - mix šedej a béžovej farby): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1526 dolárov drahšie.

Hnedá (stredne hnedá, taupe alebo štuková): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1970 dolárov lacnejšie.



Vchodové dvere







Sivá / modrá (tmavo modrá až tmavo šedá alebo drevené uhlie): ): nehnuteľnosti sa predali v priemere o 1544 dolárov drahšie.