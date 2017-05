Nižšia nezamestnanosť v Európe

včera 20:10 -

V strede týždňa bola na dáta bohatá Ázia. Podstatné dáta prišli z Číny, kde bol zverejnený index nákupných manažérov vo výrobnej sfére a aj v nevýrobnej. Vo výrobnej sfére index dosiahol hodnotu 51,2 bodu čím dosiahol rovnakú úroveň ako za minulý mesiac a dokonca aj prekonal očakávania 51,2 bodu. Index nevýrobnej sféry narástol o 0,4 bodu oproti minulému čítaniu a dosiahol tak úroveň 51,4 bodu. Dôležitý údaj k nám prišiel z Japonska, kde narástol počet novo začatých stavieb ktorý narástol medziročne o 1,9%. Posledný nárast bol len 0,2% a pritom sa očakával pokles na tento rok. Ázijské akciové indexy ukončili deň zmiešane Nikkei 225 -0,14%, Hang Seng -0,16% a Shanghai +0,23%.

Stredu v Európe poklesli maloobchodné predaje o 0,2%, pričom očakávaný bol nárast a to o 0,4%. Minulé čítanie bolo 0,2%. Predbežný index spotrebiteľských cien pre Francúzsko narástol za mesiac len o 0,1%, kým očakávania boli 0,2%. Nemecká nezamestnanosť poklesla len o 9 tis. miest oproti očakávanému poklesu 14 tis. Nezamestnanosť klesala aj v Taliansku, no v pozitívnom duchu, keď bol očakávaný nárast o 0,1% na úroveň 11,6%, no skutočná úroveň dosiahla 11,1%. Nezamestnanosť za celú Eurozónu poklesla po očakávanom nezmenenom stave 9,4% na 9,3%, čo je pozitívna správa. Index spotrebiteľských cien, ale len predbežný, sme sa v strede týždňa dozvedeli rovnako za celú Eurozónu, a teda predbežne rastie o 1,4%. Očakávalo sa 1,5%, čo už samo o sebe je pád z minulého tempa rastu 1,9%. Toto zisťovanie pre jadrový variant je 0,9%, je to tiež spomalenie z 1,2%. Európske akciové indexy končili deň prevažne v červenom CAC 40 -0,42%, Stoxx 600 -0,13%, FTSE 100 -0,09% a DAX +0,13%.

Z Ameriky prišiel mesačný rast HDP Kanady, ktoré narástlo o 0,5%, čím o 0,2% prekonalo očakávania. Pred zverejnením hlavného indexu nákupných manažérov bol v stredu uverejnení index nákupných manažérov z oblasti Chicaga. Ten stúpol z 58,3 bodu na 59,4 bodu a prekonal očakávania 57,0 bodu. Táto pozitívna hodnota nahráva zajtrajšiemu čítaniu tohto indexu za celé Spojené štáty. Americké indexy uzavreli stred týždňa v strate S&P 500 -0,05%, Dow Jones -0,11%, Nasdaq -0,08%.