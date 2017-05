Agentúra S&P potvrdila hodnotenie úverovej spoľahlivosti U.S. Steel

dnes 16:01 -

Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings potvrdila hodnotenie úverovej spoľahlivosti americkej hutníckej spoločnosti United States Steel Corp. (U.S. Steel) vrátane ratingu dlhodobých záväzkov na úrovni B so stabilným výhľadom. Agentúra uviedla, že medziročné zlepšenie cien ocele v tomto roku by malo hutníckej firme umožniť redukciu upraveného dlhu v pomere k zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA).

Agentúra však dodala, že U.S. Steel pôsobí na konkurenčnom a volatilnom trhu s oceľou. Rovnako ako väčšina výrobcov ocele spoločnosť má obmedzenú silu pri určovaní ceny a lacnejší dovoz môže narušiť rovnováhu medzi ponukou a dopytom na jej trhoch. S&P nepredpokladá zlepšenie ratingu firmy v najbližšom roku vzhľadom na jej niekoľkoročné plány kapitálových výdavkov.

V prvom kvartáli tohto roka spoločnosť U.S. Steel skončila v strate 180 mil. USD. Strata firmy na akciu za január až marec bola v sume 1,03 USD. Po úprave o jednorazové položky spoločnosť za prvé tri mesiace tohto roka vykázala stratu 83 centov na akciu. Výrobca ocele v prvom štvrťroku dosiahol tržby na úrovni 2,73 mld. USD.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.