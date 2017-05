Poštové podniky vlani dosiahli prevádzkové výnosy takmer 609 miliónov eur

dnes 13:16 -

Poštové podniky na Slovensku dosiahli v minulom roku prevádzkové výnosy v celkovom objeme 608,67 mil. eur. Predstavuje to nárast o 3,85 %, resp. o 22,57 mil. eur oproti roku 2015. Ako vyplýva z údajov o poštovom trhu, ktoré v stredu poskytol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, počet reklamácií vlani dosiahol 75 908 a medziročne bol vyšší o 10,1 %, alebo o 6 938.

Opodstatnených reklamácií v roku 2016 bolo 36 241, teda o 33 %, resp. o 8 993 viac ako rok predtým. Podiel opodstatnených reklamácií z celkového počtu reklamácií v uplynulom roku dosiahol 47,7 % a v porovnaní s rokom 2015 vzrástol o 8,2 percentuálneho bodu.

V tuzemskom styku bolo vlani podaných spolu 231,42 milióna listov do dvoch kilogramov, čo znamenalo medziročne pokles o 1,5 %, čiže o 3,52 milióna týchto listov. Počet podaných expresných listov do dvoch kíl dosiahol 21,8 tisíca pri poklese o 46,8 % (o 19,2 tisíca). Znížilo sa aj podanie balíkov do 50 kg, a to na 3,54 milióna kusov (o 4,3 %, o 160 tisíc menej). Podanie expresných balíkov do 50 kg, naopak, vzrástlo na 27,33 milióna kusov (o 17,3 %, o 4,02 milióna kusov).

Zároveň bolo v roku 2016 podaných 1,247 mld. neadresovaných zásielok, čo bolo medziročne o 5 %, alebo o 65,21 milióna kusov menej. Počet zásielok kuriérnej služby vlani vzrástol na 127,4 tisíca, čiže o 125,5 %, resp. o 70,9 tisíca.

Na Slovensku bolo v minulom roku zaregistrovaných 25 poštových podnikov, o tri viac ako v roku 2015. Počet prevádzok týchto podnikov pre verejnosť vzrástol o dve na 101. Štátna Slovenská pošta, a. s. mala vlani 1 539 pôšt pre verejnosť, o jednu menej ako rok predtým.