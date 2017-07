Lacná hypotéka a investičná nehnuteľnosť: Sľubná kombinácia, alebo len zbytočná starosť, ktorá nezarobí

Zdroj: moneymag

Foto: thinkstock;TASR/M.Kapusta;R.Hanc;F. Iván

dnes 0:24 -

Cena nehnuteľnosti rastie aj vďaka prístupným hypotékam. Podobne ako pri inom investičnom nástroji, aj pri kúpe investičného bytu či domu musí človek tento krok starostlivo zvážiť, aby sa z lákavej príležitosti nestalo len drahé investičné fiasko.

Financovanie

Keď ste sa rozhodli hľadať nehnuteľnosť, asi viete, akým spôsobom by ste ju chceli financovať. Nájsť optimálny spôsob financovania, nie je vôbec jednoduché. A to sa netýka len samotnej ceny nehnuteľnosti, ale aj nákladov na údržbu či povinných odvodov. Na strane druhej je očakávaný príjem z nájmu. Náklady a príjem vám ponúknu predstavu, aký výnos môžete od investície očakávať. Pre konzervatívnejší odhad sa odporúča nepočítať s nájomným za celý rok, ale skôr len za desať mesiacov, pre prípad výpadkov nájomného. V prípade investovania do nehnuteľností je vždy dôležitý nie okamžitý výkon, ale jeho dlhodobá hodnota.





Lákavé je využiť možnosť lacnej hypotéky. Netreba ale zabúdať na to, že nízke úroky nemusia vydržať navždy. Každý investor musí mať istotu, že aj prípadný rast úrokových sadzieb ustojí a príjem z nájmu bude stačiť na pokrytie splátok. Ak sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť z väčšej časti za vlastné prostriedky, nesmiete zabúdať, že likvidita takýchto financií je výrazne nižšia ako u iných aktív. Môže trvať aj mesiace než sa vám podarí nehnuteľnosť v prípade potreby predať a peniazmi disponovať.

Lokalita

Výber lokality je alfa a omega úspešnej investície do realít všeobecne. Na začiatok si treba ujasniť, že hľadáte nehnuteľnosť, ktorá sa bude ľahko prenajímať a generovať pravidelný výnos. Nepotrebujete guľu na nohe, niečo čo vás bude len obmedzovať a vytvárať dlhodobú stratu. Vyberajte bez emócií, nehľadáte si bývanie pre seba, nemusí zodpovedať vášmu vkusu, potrebám či vzťahu k danému miestu. Musíte nájsť vyhľadávanú a atraktívnu lokalitu, ktorá bude mať tieto atribúty aj v horizonte desiatok rokov, aby nebol problém nájsť nájomníkov. Neatraktívny, ale lacnejší byt, bude z financií skôr len ukrajovať, než zarábať.







Okrem dobrej občianskej vybavenosti, dostatku pracovných príležitostí a kvalitného dopravného spojenia je rozumné oboznámiť sa aj s plánmi na územný rozvoj, aby v budúcnosti vašu investíciu neznehodnotila napríklad diaľnica, alebo priemyselná výroba. S infraštruktúrou sa spája aj dostupnosť nehnuteľnosti pre jej majiteľa. Z času na čas musíte prísť osobne, či už kvôli opravám alebo prehliadkam. Nájsť si preto zaujímavú nehnuteľnosť na druhom konci republiky je z dlhodobého hľadiska nepraktické.

Informácie z prvej ruky

V prípade bytových domov je dobré ešte pred nákupom osloviť aj susedov. Ak je napríklad viac vlastníkov bytov v exekúcii, často sa stáva, že zostávajúci majitelia musia odvádzať viac peňazí do fondu opráv kvôli nesplácajúcim susedom. Nákladnejšie úpravy spoločných priestorov potom bývajú veľmi komplikované.







Užitočné informácie sa v tomto smere dajú nájsť na webe katastrálneho úradu. Overte si, či nie je na liste vlastníctva bytu niektorého zo susedov zápis o exekučnom konaní. V katastri nehnuteľností si overíte aj to, či skoršie prestavby, prístavby domu, prebehli s riadnym povolením a či zodpovedá skutočný pôdorys zastavanej plochy zápisu v katastri. V prípade, že niečo nesedí sa vystavujete riziku komplikácií pri komunikácii s úradmi a bankami o prípadnom financovaní. Nehnuteľnosť, ktorá by nebola "papierovo" v poriadku nemusí byť pre banku zaujímavá. O názor na nehnuteľnosť by ste mali požiadať aj odborníka zo špecializovanej firmy, ktorý dokáže rozpoznať aj prípadné chyby, ktoré laik nemusí vôbec odhaliť. Zaplatiť si za takúto službu je určite lepšia voľba, ako kúpiť nehnuteľnosť, ktorá kvôli opravám "zhltne" ďalší balík peňazí, ktoré možno ani nedokážete dať dohromady.







Pohodlnejšia alternatíva

Investovanie do nehnuteľností je beh na dlhú trať, pri ktorom sa investor s najväčšou pravdepodobnosťou zapotí. Pričom nie je isté, že výnos nehnuteľnosti dokáže poraziť iný investičný nástroj. Pokiaľ vás ale investície do nehnuteľností lákajú, ale nemáte záujem riešiť komplikácie s hľadaním nájomníkov či údržbou, k dispozícii sú aj konzervatívne alternatívy, napríklad v podobe realitných fondov. Za fondy vhodné komerčné nehnuteľnosti nakupujú , prenajímajú a zároveň sa o ne starajú odborníci. Investor sa stáva v podstate spolumajiteľom takejto nehnuteľnosti a príjmy z nájmu postupne zhodnocujú jeho investíciu. Vďaka väčšiemu počtu nájomníkov potom nie sú výpadky nájmov v prípade jednotlivých nájomníkov tak fatálne, ako keď prenajíma nehnuteľnosť jednému nájomníkovi. Riziko výpadku nájomného je tak dobre diverzifikované. Likvidita investície do fondu je výrazne vyššia, než v prípade kúpy bytu, podielu vo fonde sa zbavíte rádovo rýchlejšie než samotnej nehnuteľnosti vo vlastníctve.