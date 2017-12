6 spôsobov ako budúci rok zaručene zbohatnúť a zopár tipov k tomu, aby ste neskončili vo finančnej tiesni

Zdroj: MoneyTalksNews.com

Ľudia, ktorí majú veľa peňazí, najčastejšie na to vôbec nevyzerajú. Nemusia svoje bohatstvo prezentovať. . Takže kto sú vlastne tí ľudia, čo sa vozia v autách prémiových značiek a obliekajú si výhradne luxusné oblek? Často sú to ľudia, ktorí predávajú životný štýl bohatých ľudí.

Ak si začnete nakupovať veci, ktoré si nemôžete dovoliť, nech už sú to autá, oblečenie, dovolenky či nehnuteľnosti, možno dnes budete vyzerať ako boháč, ale zabránite tomu, aby ste sa ním v budúcnosti skutočne stali.

Zbohatnúť môžete tak, že:

- peniaze získate manželstvom,

- peniaze zdedíte,

- využijete svoj jedinečný talent,

- máte mimoriadne šťastie,

- buď máte vlastnú alebo vediete cudziu úspešnú firmu,

- míňate menej, ako zarobíte, pričom dlhodobo premyslene investujte svoje úspory.

Hovorí sa, že robiť riskantné stávky je jednoducho hazard. Minimalizujte riziko tým, že pred investovaním si zistíte čo najviac informácií, neumiestňujte všetky vajíčka do jedného koša a poučte sa z vlastných chýb. Alebo ešte lepšie, z chýb toho druhého. Ak veríte profesionálom, bez ohľadu na to, kto je v pozícii vášho poradcu, majte na pamäti, že vaše peniaze sú pre vás dôležitejšie ako pre neho. Takže ak už nerobíte všetko sami, mali by ste chápať istým veciam, všetko sa dá doštudovať. Nakupujte kvalitné akcie a držte ich dlhodobo. Nepredávajte ich len na základe niečoho alebo niekoho, kto sa v tomto smere nedávno vyjadril. Sledovať denne finančné správy a reagovať na všetkých odborníkov a trhové správy, je kontraproduktívne.







Hovorí sa, že robiť riskantné stávky je jednoducho hazard. Minimalizujte riziko tým, že pred investovaním si zistíte čo najviac informácií, neumiestňujte všetky vajíčka do jedného koša a poučte sa z vlastných chýb. Alebo ešte lepšie, z chýb toho druhého. Ak veríte profesionálom, bez ohľadu na to, kto je v pozícii vášho poradcu, majte na pamäti, že vaše peniaze sú pre vás dôležitejšie ako pre neho. Takže ak už nerobíte všetko sami, mali by ste chápať istým veciam, všetko sa dá doštudovať. Nakupujte kvalitné akcie a držte ich dlhodobo. Nepredávajte ich len na základe niečoho alebo niekoho, kto sa v tomto smere nedávno vyjadril. Sledovať denne finančné správy a reagovať na všetkých odborníkov a trhové správy, je kontraproduktívne.

Ak sa riziku vyhýbate, prioritou musí byť pre vás to, aby ste si niečo odložili bokom z každej výplaty. Míňali menej ako zarábali. Samozrejme, v živote to nie je tak jednoduché. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že budete každý mesiac bohatší, ak vaše výdavky budú nižšie ako váš príjem. Chudobnieť budete vtedy ak k jednoducho míňate viac, než zarábate. A to vedie k dlhom. Väčšina ľudí zaobchádza s dlhom, ako keby to bola bežná súčasť života. Rozdelia si ho kategórií ako "dobrý dlh" a "zlý dlh". Diskusie o dlhu sú nekonečné, akoby šlo o nejakú matematickú úlohu. Pritom dlh nie je nič zložité. Platenie za to, že môžete dočasne použiť peniaze iných ľudí, vás robí chudobnejšími. Požičiavanie peňazí, keď vaše peniaze môžu dočasne využiť iní ľudia, vás robí bohatšími. Keďže platenie úrokov vás robí chudobnejšími, musíte k nemu pristúpiť len v prípade dvoch situácií. Po prvé, keď vám nezostáva nič iné, aby ste prežili. Po druhé, keď získate viac tým, čo splácate, než je to, koľko splácate. Ak vás pôžičky v konečnom dôsledku neobohatia, neberte si ich.





Čas je jeden neobnoviteľný zdroj, ktorý máte. Keď čas vypršal, nedá sa vrátiť späť. Trik je v tom, aby ste dokázali stráviť čo najviac vášho obmedzeného času. Robiť veci, ktoré chcete robiť, a nie pracovať pre niekoho iného a robiť veci, ktoré musíte urobiť. Peniaze sú zdroj, ktorý vám to umožňuje. Možno máte nutkanie navštíviť niektorý z chrámov konzumu a „pustiť“ dve stovky na oblečenie. Sú to ale dve stovky, ktoré by ste mohli investovať. Ak by ste čisto teoreticky dokázali získať 12 percent z týchto dvoch stoviek ročne, za 30 rokov by ste nahromadili o niečo viac ako 10 000. Samozrjeme neberieme do úvahy infláciu a nepoznáme ani vaše mesačné životné náklady. Obliekať sa ale musíme, no musíte mať oblečenie za dve stovky? Nedá sa to vyriešiť lacnejšie? Je to každého voľba: drahé veci dnes alebo zajtra väčšia nezávislosť? Tí, ktorí si vyberú prvú možnosť, často zostávajú chudobní. Ktorú by ste si vybrali vy?