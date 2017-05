Investovať do Bitcoinov? Chce to pevné nervy, môžete prísť o všetko

Zdroj: w4T

Foto: thinkstock

dnes 0:38 -

Postupom času si však digitálne meny začali získavať na popularite. Bitcoin nekoreluje s vývojom akciového či dlhopisového trhu a nemajú naň vplyv ani úrokové sadzby centrálnych bánk. Preto je čoraz viac obľúbený ako alternatívne aktívum. Vďaka absencii centrálnej autority, ktorá by ho spravovala, je Bitcoin ideálnym spôsobom, ako obísť napríklad kapitálové kontroly, tak ako tomu bolo v minulom roku v Číne. Tiež nedávna menová reforma v Indii motivovala rad obyvateľov krajiny previesť časť svojich finančných prostriedkov na Bitcoiny a ďalšie digitálne meny.

Celý rad búrz digitálnych mien ponúka službu takzvanej Bitcoin peňaženky, kde sú uskladnené oprávnenia majiteľa k jeho Bitcoinom. Rastie aj počet Bitcoinových bankomatov, ktoré umožňujú výber klasických mien z Bitcoinovej peňaženky. V Spojených štátoch sa dokonca môžeme stretnúť so spoločnosťami, ktoré ponúkajú investície do Bitcoinu ako formu sporenia na starobu. Jednou z nich je Bitcoin IRA, ktoré spravuje Bitcoin účty približne 500 klientom. Väčšina klientov Bitcoin IRA sú nedôverčiví voči centrálnym bankám a majú obavy z hyperinflácie a možných dopadov monetárnych stimulov z posledných rokov.

Niektorí odborníci varujú, že Bitcoin je stále ešte len rodiacu sa triedou aktív, keďže má menej ako 10 rokov a jeho cena je diktovaná špekulantmi. Na rozdiel od akcií, ktorých ceny idú hore a dole v závislosti na ekonomickom cykle, cena Bitcoinov rastie a padá v oveľa kratších úsekoch jedného roka.Stačií si spomenúť na rok 2011, kedy mena stratila 90 % všetkej svojej hodnoty a druhýkrát v roku 2015, kedy odpísala 80 %.



Pri pohľade na rast ceny Bitcoinu si optimista povie, že ide o super rastový biznis. Pesimista vidí skôr bublinu nafúknutú na prasknutie. Martin Lindák, analytik Nadácie F. A. Hayeka preto odporúča, pozerať sa na Bitcoiny triezvo, a investovať len prostriedky, pri ktorých počítate, že o ne môžete prísť.

Čo stojí za rastom popularity Bitcoinu? Skutočne si čoraz viac firiem, investorov aj jednotlivcov uvedomuje, že platbou budúcnosti bude neregulovaná kryptomena?

Áno od vzniku Bitcoinu v roku 2008 sa vytvára každým rokom čoraz silnejšia infraštruktúra. Za rastom jeho popularity stojí väčšinou jeden z dvoch faktorov A tieto dva sú vždy ešte doplnené tretím, a to špekuláciou. Prvým faktorom, ktorý sa v súčasnosti výrazne prejavuje v Japonsku a Južnej Kórei, je implementácia Bitcoinu. Obchodníci akceptujú Bitcoin a spotrebitelia za neho nakupujú. A to jednoducho preto, že im to umožňuje legislatíva. Keďže od apríla uznala japonská vláda Bitcoin za menu.

Druhým prípadom, známejším z Venezueli alebo z Indie, či Číny, je keď vám vláda určitým spôsobom znepríjemní život. Vo Venezuele to je inflácia, ktorá prinútila obyvateľov hľadať alternatívu. V Číne to boli kapitálové kontroly začiatkom roka a v Indii zase denominácia bankoviek. Vo všetkých troch prípadoch prechádzali obyvatelia do Bitcoinu, avšak samozrejme nebol to výrazný podiel populácie. Ako som spomínal, obe tieto faktory dopĺňajú špekulanti. Tí chcú zarobiť na rastúcej cene Bitcoinu. To znamená, že nakúpia za určitú cenu a budú čakať kým cela nevzrastie na želanú úroveň.

Či za tým vidia obchodníci menu budúcnosti je ťažko povedať. Skôr za tým vidím, že pre nich nie je náročné začať akceptovať Bitcoin. V princípe im to môže zlepšiť meno alebo môžu prilákať nadšencov. To hovoríme o bežných obchodníkoch. V prípade väčších podnikov alebo investorov to skôr vidím na špekuláciu alebo využitie technológie Blockchain.

Bitcoin, rovnako ako aj iné kryptomeny už niekoľkokrát prežili svoju „smrť“. Prečo tak kolíše, kvôli čomu má tak vysokú volatilitu?

Bitcoin už bol niekoľkokrát pochovaný, avšak vždy vstal z mŕtvych. Pravdou je, že to boli často udalosti, ktoré nesúviseli úplne s podstatou Bitcoinu. To znamená, že zatiaľ nikto výrazne nepoškodil transparentnosť a decentralizáciu Bitcoinu. Nikomu sa nepodarilo napadnú reťaz blokov, ktorá obsahuje všetkých prebehnuté transakcie. Naopak väčšinou za tým boli len udalosti súvisiace s Bitcoinom. Napríklad pád Japonskej burzy Mt.Gox alebo regulácia búrz v Číne, keď burzy museli dočasne zastaviť obchodovanie. Rovnako správy o tom, že Bitcoin je len pre financovanie tzv. darknetu a teroristov. To sú všetko udalosti, ktoré na krátky čas poškodili meno Bitcoinu a zamávali cenou. Nakoniec sa vždy vzchopil.





Jeho volatilita samozrejme súvisí aj s takýmito udalosťami a aj s tým, že sa v ňom stále netočí veľké množstvo peňazí, keď to porovnáme s inými aktívami. A rovnako to dokážu ovplyvniť veľký hráči, avšak už v oveľa menšej miere ako niekedy. V Japonsku stačilo, že uznali Bitcoin za menu a to v súčasnosti tlačí cenu nahor, pričom za posledný mesiac vzrástla o viac ako polovicu. A stále sa tam obchoduje za cenu o 10% vyššiu ako na iných burzách. Čo svedčí o silnom dopyte. Samotná volatilita Bitcoinu sa tak bude znižovať len zvyšujúcou sa implementáciou.



Nie je neskoro nastúpiť na už rozbehnutý vlak? Má zmysel menu dnes nakupovať?

Na to sa ma už pýtalo množstvo ľudí a väčšinou im len napíšem faktory, ktoré nasvedčujú tomu, že by cena ešte mala rásť. Prvým faktorom je spomínaná cena v Japonsku, ktorá je o 10% vyššia. Kým tu bude tento rozdiel je pravdepodobné, že cena bude rásť, keďže prebieha arbitráž. To znamená, že obchodníci nakupujú lacnejšie na iných burzách a predávajú na Japonských burzách. Druhým faktorom bude Austrália, tam začne platiť legislatíva podobná tej japonskej od júla. Čiže opäť môže nastať podobný prípad.

Na strane druhej sa na to treba pozerať triezvo, môžete veľa získať, avšak aj veľa stratiť. A nikdy neviete, ktorý štát sa odrazu rozhodne regulovať alebo zahatať cestu kryptomenám. Preto odporúčam investovať do Bitcoinu len prostriedky pri ktorých počítam s tým, že ich môžem stratiť.

Čo ak som dlhodobý investor a časť môjho dôchodkového zabezpečenia chcem riešiť rastom hodnoty Bitcoinov?

Samozrejme možné to je. Ja osobne, by som tam časť dôchodkových úspor dal, ale určite nie väčšinu. Na strane druhej treba sa pozrieť aj na zabezpečenie týchto peňazí, aby ste po 10 rokoch nezistili, že vaša elektronická peňaženka je prázdna. V súčasnosti je už niekoľko možností, ako uchovať vaše Bitcoiny, či už v peňaženke na internete, vo vašom počítači alebo v tzv. hardwarovej peňaženky. Najlepšou je zatiaľ hardwarová peňaženka od českých susedov s názvom Trezor.





Dala by sa súčasná situácia považovať za nafukujúcu sa bublinu? Nestoja za ňou veľkí hráči, ktorí dokážu „pump and dump“, po počiatočnej investícii cenu vyšpičkovať na násobok a vzápätí Bitcoiny draho predať?

To je opäť otázka na ktorú je ťažké odpovedať. Určite sú za tým aj špekulanti, avšak v Bitcoine už v menšej miere. Toto je skôr prípad ostatných kryptomien, kde sa točí stále malé množstvo peňazí. Samozrejme Bitcoin v porovnaní s bežnými finančnými nástrojmi je stále len ihlou v kope sena. Napriek tomu sa jeho náchylnosť na pump and dump stále znižuje.

Mnohé start-upy, ale aj komerčné prevádzky, či e-shopy chcú počiatočnú vlnu zachytiť a virtuálnu menu akceptujú ako platobný nástroj. Bitcoin je otvorený systém, vďaka platobným bránam typu BitcoinPay je nasadenie systému pre obchodníka jednoduché aj finančne nenáročné. Čo bráni rýchlejšiemu presadeniu? Mohli by kryptomeny v budúcnosti prekonať aj dnes natoľko populárne mobilné platby?

Väčšej implementácii bráni skôr to, že spotrebitelia a obchodníci na to nie sú zvyknutí alebo nevedia, čo to je a ako to používať. A to je práve prekážkou masovej implementácie. Samozrejme závisí aj od krajiny a kultúry. V Japonsku s tým problém nemajú, keďže tam je obyvateľstvo zbehlé v technológiách. Avšak na Slovensku, by to bol väčší problém. To je škoda, pretože bežné platby už Bitcoin prekonáva. Aj keď v súčasnosti Bitcoin trpí menšou rýchlosťou realizácie platieb a vyššími poplatkami, avšak stále to je rýchlejšie a lacnejšie ako bankové prevody.





Odborníci tvrdia, že digitálna mena Bitcoin už má omnoho progresívnejších nástupcov, ktorí dokážu riešiť problémy, ktoré má dnes Bitcoin, predovšetkým ide o oblasti anonymity, rýchlosť transakcií, kapacitu siete či nastavenie poplatkov. Môže byť len jeden víťaz, alebo dokáže aj niekoľko kryptomien vedľa seba paralelne existovať ?

Určite to nie je len o Bitcoine. Je pravdou, že vždy sa hovorí len o Bitcoine, keďže ten sa najviac používa a bol prvou kryptomenou. Avšak ľudia, ktorí sa viac venujú kryptomenám, by vám vymenovali ďalších desať, ktorých je veľmi zaujímavých a v niektorých oblastiach lepších než Bitcoin. Záleží len od toho akej oblasti sa kryptomena venuje. Napríklad šedou a rýchlejšou eminenciou Bitcoinu je Litecoin. Potom máme meny ako Monero, Dash a Zcoin, ktoré sa zameriavajú čisto na anonymitu platieb. Rovnako mena Ripple, ktorá má v čisto Bitcoinovej komunite poškvrnené meno. Dôvodom je to, že nie je decentralizovaná a rovnako to, že spolupracuje s bankami, aby im zrýchlila bankové prevody. To sa niektorým nepáči, keďže Bitcoin je decentralizovaný a množstvo „emitovaných“ Bitcoinov sa nedá ovplyvniť.



Odporcovia najčastejšie hovoria o pyramíde, alebo že to je karta v rukách zločineckých skupín, ktoré takto dokážu anonymne financovať svoje nekalé aktivity. Dokážu sa kryptomeny uchytiť aj bez podpory štátov, či finančného sektora? Bez toho aby ich niekto reguloval?

Určite. Kryptomeny v podstate tak začínali, nereguloval ich nikto a rozmohli sa len vďaka používateľom, ktorí im verili. Keď štáty videli, že sa to rozmohlo, tak začali kryptomeny regulovať. Niekde sa ho snažili zakázať, inde len regulovali Bitcoinové burzy. Samozrejme je pravdou, že sa využíval aj na čierne platby. Príkladom je Silk Road, čo bol klasický darknet, kde ste mohli nakúpiť všetko nelegálne. Avšak tento prípad sa vyriešil, Bitcoin sa otriasol a v súčasnosti pokračuje ďalej. A začal ho podporovať verejný aj súkromný sektor, začali ho akceptovať väčšie spoločnosti a rovnako začali skúmať technológiu stojacu za Bitcoinom, teda Blockchain. Keďže Blockchain by im mohol znížiť náklady na niektoré činnosti.

Predstavujú kryptomeny hrozbu pre fiat meny?

To si nemyslím. V Nadácii máme za to, že Bitcoin nebude nikdy fungovať ako plnohodnotné peniaze. Jeho množstvo je obmedzené na 21 miliónov Bitcoinov, pričom väčšina už bude vyťažená o približne 13 rokov. Jeho rigidná zásoba spôsobuje, že bude vždy príliš volatilný a nie je tak vhodný pre úverové vzťahy. A z toho dôvodu si je ťažké predstaviť, ako by napríklad veriteľ a dlžník kalkulovali s ekonomikou projektov z dlhodobého hľadiska. Bude skôr odvodenou menou od peňazí, ktoré sa budú používať. Skôr by som prirovnal kryptomeny a krypto-systémy k druhému internetu. Krypto-systémy priniesli a prinesú niečo nové s novými vlastnosťami, čo tu ešte doteraz nebolo a čo sa bude dať využiť v mnohých oblastiach.