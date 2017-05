Už žiadne vojny, zločin a korupcia: Ako by mal vyzerať skutočný hospodársky rast

Zdroj: The Conversation

Profesor Lorenzo Fioramonti z University of Pretoria vo svojej novej knihe "Prospešná ekonomika: Úspech vo svete bez rastu" poukazuje na to, že pravidlo rastu dominuje od začiatku 20. storočia. Žiadna iná ideológia nebola nikdy taká silná, posadnutosť rastom dokonca prerazila tak v kapitalistickej, ako aj socialistickej spoločnosti. Ale čo sa presne za týmto pojmom skrýva? Čo je to rast?

Súčasný model hospodárskeho rastu kopíruje opak toho, čo naznačuje zdravý rozum. Sedliacky rozum hovorí, že počas rastu sa všetko bohatstvo zvyšuje. Rast nastáva, keď vytvárame hodnotu, ktorá tu predtým nebola. Napríklad vďaka vzdelávaniu detí, zlepšenia nášho zdravotného stavu, či príprave jedla. Vzdelaná, zdravá a dobre vyživovaná osoba je určite príkladom rastu.

Ak niektorá z týchto aktivít sa spája s nákladmi, či už individuálnymi, alebo celkovými pre spoločnosť, mali by sme ich odpočítať od hodnoty, ktorú sme vytvorili. V tomto logickom prístupe sa rast rovná všetkým ziskom mínus všetky náklady. Paradoxne, náš model hospodárskeho rastu robí pravý opak toho, čo káže zdravý rozum.

Záporné hodnoty rastu

Poďme na konkrétny príklady.

- Ak predám svoju obličku za hotovosť, ekonomika rastie. Ale ak budem vzdelávať svoje deti, pripravovať a variť jedlo pre svoju komunitu, zlepšovať zdravotné podmienky môjho ľudu, rast neprichádza.

- Ak krajina vyklčuje a predáva svoje stromy, podporuje tým rast HDP. Ale ak ich vysádza a stará sa o ne, nič sa nestane,

- Ak krajina zachováva otvorené priestory ako sú parky a prírodné rezervácie v prospech každého, neuvidí toto zvýšenie ľudského a ekologického blahobytu odrážať sa v jej hospodárskej výkonnosti. Ale ak ich sprivatizuje, komercializuje v ňom zdroje a vyberá poplatky od užívateľov, potom rast nastáva .





Na vojny, zločin a korupciu sa z pohľadu rastu pozeráme pozitívne. Nútia spoločnosti kupovať zbrane, dbať viac na svoju bezpečnosť a vytlačiť ceny za čo vlády nakupujú v tendroch. Zachovanie si trvanlivej infraštruktúry, jej dlhodobé a bezplatné využívanie, neprispieva ničím, alebo len okrajovo k rastu. Zničenie infraštruktúry, jej prebudovanie a spoplatnenie je využívania sunie hospodársky rast vpred. Udržanie zdravého národa nemá žiadnu hodnotu. Ale zhoršiť im zdravotný stav, áno. Efektívny a preventívny prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti je pre rast nevhodný. Je lepšie mať nerovnomerný a nefunkčný systém, ako v USA, kde tvorí takmer 20 % HDP.

Zemetrasenie vo Fukušime, ako ropná havária spoločnosti BP boli veľkou podporou pre rast, pretože vyžadovali obrovské výdavky na stabilizovanie situácie a obnovu toho, čo bolo zničené.

Miznúci rast

Dobrou správou je, že rast mizne, či sa nám to páči, alebo nie. Dokonca aj Čína, globálna lokomotíva, stráca paru. Spotreba dosiahla limity v takzvanom rozvinutom svete, pričom menej kupujúcich je aj pre komodity a tovar vyvážaný rozvojovými krajinami.

Vyčerpávajú sa zdroje energie, najmä fosílne palivá, a dokonca aj vtedy, keď tieto znečisťujúce zdroje energie sú nekonečné, ako to naznačujú niektorí priaznivci bridlicového plynu, alebo frakovania. Globálne dohody o boji proti zmene klímy si vyžadujú, aby sme ich už čoskoro vzdali. V dôsledku toho zmierňovanie zmeny klímy prinúti priemyselnú výrobu k tomu, aby uzavrela zmluvu, a tým ešte viac obmedzila rast. To znamená, že na jednej strane rast mizne kvôli systémovému poklesu svetovej ekonomiky a na strane druhej budúcnosť klímy a teda nás všetkých na tejto planéte, prináša návrat k rastu. Prinajmenšom v konvenčnom prístupe k hospodárskemu rastu založenom na priemysle, politicky a spoločensky neprijateľnom.

Príležitosť na zmenu

Dokonca aj Medzinárodný menový fond a hlavný prúd neoliberálnych ekonómov, ako je Larry Summers, súhlasia s tým, že globálne hospodárstvo vstupuje do "sekulárnej stagnácie", čo môže byť veľmi dominantným znakom 21. storočia. Je to katastrofálna perspektíva pre naše ekonomiky, ktoré boli navrhnuté tak, aby rástli. Buď porastú, alebo skončia. Ale je to príležitosť na zmenu. Keď zmizne rast ako podstata úspechu, politickí lídri a ich spoločnosti budú zúfalo potrebovať novú víziu. Nový príbeh, ktorý sa bude zaoberať neistou budúcnosťou.

Profesor Fioramonti vo svojej novej knihe píše, že keď začneme rozpoznávať šialenstvo spájané s rastom, začneme skúmať nové cesty. Hľadať nové formy podnikania, ktoré zosúlaďujú potreby ľudí s prirodzenou rovnováhou. Vytvárať výrobné procesy, ktoré emancipujú ľudí z pasívnej úlohy spotrebiteľov. Vďaka systémom sociálnej organizácie na miestnej úrovni, sa podarí spojiť jednotlivcov s ich komunitami a ich ekosystémami a zároveň im umožniť stať sa aktívnymi tvorcami zmien na celosvetovej úrovni. Potom nastane niečo, čo Fioramontinazýva "blahobytom ekonomiky". V blahobyte sa hospodársky rozvoj nespája s využívaním prírodných a ľudských zdrojov, ale so zlepšením kvality a efektívnosti interakcie človeka s človekom, človeka s ekosystémom, ktoré sú podporované vhodnými technológiami.

Naplnenie života

Desaťročia výskumu založeného na hodnotení osobného života, psychologickej dynamiky, zdravotných záznamoch a biologických systémoch, priniesli značné množstvo vedomostí o tom, čo prispieva k dlhému a naplniteľnému životu. Je to zdravé sociálne a prírodné prostredie. Ako spoločenské tvory prosperujeme vďaka kvalite a hĺbke našej vzájomnej prepojenosti s priateľmi a rodinou, ako aj s našimi ekosystémami. Samozrejme, hľadanie blahobytu je nakoniec osobná záležitosť. Každý sa môže rozhodnúť, čo to je. Ekonomický systém by mal ľudom umožniť vybrať si. Na rozdiel od rastovej mantry, ktorá má štandardizovaný vývoj na celom svete, ekonomika, ktorá sa usiluje o dosiahnutie blahobytu, by mala byť navrhnutá tými, ktorí ju žijú v súlade s ich hodnotami.