Ropa zlacňuje, ceny pohonných látok by sa meniť nemali

Napriek klesajúcej cene ropy na svetových trhoch, ceny na čerpacích staniciach sa pravdepodobne meniť nebudú a zostanú na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Očakávajú to analytici spoločnosti Finlord. Ceny pohonných látok sú však na Slovensku stále vyššie ako napríklad v susedných krajinách.

Cenu ropy v posledných dňoch ovplyvňovalo rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s veľkými ťažiarmi, ktorí sa rozhodli predĺžiť platnosť dohody o obmedzení ťažby o 9 mesiacov do konca marca 2018. Čakalo sa však väčšie predĺženie alebo ďalšie zníženie ťažby. "Trhy boli z tohto kroku sklamané, čo sa pretavilo do masívneho poklesu cien čierneho zlata, keď dúfali, že by sa veľkosť zníženia produkcie mohla zväčšiť, alebo by sa k dohode mohli pridať ďalšie krajiny," skonštatovali analytici J&T Banky.

Trhoví hráči tak podľa nich dali jasné vysvedčenie zoskupeniu OPEC, že tento krok pri raste bridlicovej ťažby v USA, či raste líbyjskej produkcie nie je dostatočný. "Zároveň však bola na stole ponechaná určitá možnosť predĺžiť dohodu až do konca roka 2018 a pravdepodobne aj do roku 2019, ak ceny budú klesať," upozornili analytici banky.

Cena ropy tak podľa ekonóma spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka klesla na úrovne z polovice mája tohto roka. "Investori predpokladajú, že ponuka bude naďalej relatívne vysoká, a to najmä v dôsledku vyššej americkej produkcie. My očakávame stagnáciu cien v rozmedzí 50 až 60 dolárov za barel," predpokladá Tomčiak. Kvôli vysokej ponuke by ceny výraznejšie rásť nemali. "Naopak, ani prudké zníženie ceny k 40 dolárom za barel nie je pravdepodobné, keďže globálna spotreba pohonných látok rastie. Na Slovensku očakávame stagnáciu cien pohonných látok na súčasnej úrovni," doplnil Tomčiak.

V porovnaní s okolitými krajinami má však Slovensko stále drahší benzín. Podľa Tomčiaka je to spôsobené najmä vyššou spotrebnou daňou. Kým na Slovensku liter benzínu podľa údajov Finlordu stojí 1,26 eura, v Českej republike, Maďarsku, v Rakúsku, ale aj v Poľsku je cena nižšia. V Poľsku môžu motoristi tankovať za 1,08 eura. Spomedzi európskych krajín je benzín drahší ako na Slovensku v Taliansku, kde liter stojí 1,52 eura, či vo Francúzsku, kde zaň motoristi zaplatia 1,36 eura.