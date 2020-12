Rozvod ma úplne zničil: Tipy na ozdravenie finančného života

Zdroj: USAToday

Hádky kvôli peniazom sú predzvesťou krachujúceho vzťahu, neraz ide o najpodstatnejší dôvod, prečo dochádza k rozvodu.



Podľa prieskumu na bankrate.com, v ktorom oslovili viac ako 1 000 ľudí, takmer polovica respondentov (48 %), ktorí žijú v manželskom zväzku, alebo s partnerom, potvrdila, že s touto osobou majú rovnaké názory v oblasti financií. Zároveň sa z neho dozvedáme, že väčšina hádok kvôli peniazom sa výdavkových zvykov, pričom 60 % potvrdilo, že v ich ponímaní partner príliš veľa utráca, alebo naopak, priveľmi šetrí. Medzi zostávajúcimi dôvodmi nájdeme nečestnosť v súvislosti s peniazmi, kto má kedy začo zaplatiť, zabudnutý neuhradený šek, či nezhody vyplývajúce z finančných priorít každého z páru.

Iná štúdia, s viac ako 4 500 pármi, uverejnená v časopise Family Relationships, tvrdí, že finančné nezhody dokážu predpovedať rozvod oveľa častejšie než iné spoločné problémové oblasti, ako sú nezhody o úlohách domácnosti alebo spoločné trávenie času.



Samozrejme, nie je vôbec jednoduché hovoriť na túto tému. Tobôž nájsť správny čas na tak vážnu debatu. Ako nedávno uviedol portál Moneyish, nemôžete na začiatku vzťahu len tak nadhodiť otázky týkajúce sa peňazí, musíte hľadať náznaky a nájsť správny čas na to, aby ste otvorili aj takúto citlivú tému.



Peniaze boli jednou z vecí, pre ktoré sa rozpadlo manželstvo 36-ročnej Kelly. S bývalým manželom nemali v tomto smere jednotné názory. Už na začiatkom ich vzťahu bolo jasné, že obaja radi nakupujú. "Ja som však bola tá, čo sa drží reality. Vedela som, kedy si to nemôžeme dovoliť," vysvetľuje Kelly. Spomína si pritom na obzvlášť veľkú hádku kvôli nábytku pre ich nový domov, do ktorého sa presťahovali. Bolo to v tom istom roku, keď sa zobrali. Nemali žiaden nábytok a dohodli sa, že si naň našetria. "Jedného dňa, uvidel z auta obchod s nábytkom a rozhodol sa ísť dovnútra," hovorí Kelly. Napriek tomu, že ho od toho odhovárala. Nepočúvol ju a skúšal ju presvedčiť, že nábytok je to, čo práve potrebuje. "Skončilo to nákupom, hoci sme na to v tom čase nemali. Príliš skoro sme si uviazali finančnú záťaž na krk v našom manželstve," hovorí. "Peniaze boli hlavným problémom ústiacim do konfliktov každý týždeň. Náš domov sa zmenil na veľmi nepriateľské a emóciami nabité miesto. On si chcel uspokojiť nejaké nutkanie, aby sme mali všetko, a ja som do toho vlievala emócie za každým, keď som mu musela pripomínať, nech sa prebudí, že na to alebo tamto jednoducho peniaze nemáme." Pár po desiatich rokoch rozviedli.



Strata partnera v prípade rozvodu sa spája nielen s emocionálnym vypätím, ale aj zmätkom vo financiách. Hoci sa spočiatku finančné výzvy môžu zdať neprekonateľné, určite by ste sa mali pokúsiť nájsť si cestu. Ak máte prácu, to je základ, všetko ostatné sa dá doladiť. Existujú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste svoj život čo možno najviac normalizovali, zatiaľ čo sa z prežitej traumy vylieči aj vaše srdce.



Nastavte si malé ciele

Namiesto toho, aby ste sa zamerali na úplné zbavenie sa dlhov, alebo navýšenie svojho bankového účtu na úroveň pred rozvodom, stanovte si nižšie ciele, ktoré dokážete dosiahnuť v krátkodobom horizonte. Napríklad jedným cieľom by mohlo byť ušetrenie určitej sumy, reálnej . Zakaždým, keď dosiahnete jeden malý cieľ, môžete si stanoviť ďalší, už niečo vyšší. Dosiahnutie takýchto malých cieľov sú vlastne malé víťazstvá, ktoré vám pomôžu cítiť sa lepšie v danej situácii.

Finančný rozpočet

Zoznámte sa s vašou osobnou situáciou, zistite presne čo vlastníte a čo komu dlžíte. Potom zistite, ako sa váš príjem zmení. "Zvyčajne so smrťou alebo rozvodom sa váš príjem zníži a vaše výdavky budú stúpať," hovorí Alexandra Taussigová z Fidelity Investments. Aby ste si dokázali zachovať pozitívne myslenie ohľadom financií, mali by ste si viesť zápisník. V digitálnej ére to možno vyznie smiešne, ale dobre poslúži na záznam príjmov a výdavkov, podobne ako výpis z elektronického bankovníctva. Zdokumentuje si pokrok, ako je úspešné splatenie určitého dlhu, alebo dosiahnutie úspory, či jej navýšenie o určitú sumu. Keď sa cítite, že ste v slepej uličke, pozriete si históriu na zlepšenie nálady. Situáciu dokážete zvládnuť oveľa lepšie, keď uvidíte, aký pokrok ste vo svojom rozpočte dosiahli.







Zatrhnite si určité výdavky

Na určitý čas by ste mali vzdať nákupu „zbytočných“ vecí ako je oblečenie, ktoré nepotrebuje či drahé jedlá. Keď sa už niečoho z tejto kategórie nedokážete vzdať, skúste nájsť spôsob, ako si ju dožičiť, ale nezadlžiť sa. Napríklad, keď si chcete zaplatiť nejaký kurz, aby ste svoju samotu obmedzili na minimum, môžete ho uhradiť z predaja zásnubného prsteňa. Nebojte sa znižovať náklady. Mnoho ľudí je emocionálne spojených s ich domovom a inými aspektmi bývalého životného štýlu. Ale táto väzba nemusí byť vo vašom najlepšom záujme. Pozorne si prejdite svoj rozpočet a položte si otázku: skutočne si toto ešte môžem dovoliť?

Využite kreatívne financovanie

Vo všetko by ste mali hľadať alternatívne spôsoby, ako robiť veci bez zbytočného vynaloženia peňazí. Napríklad, namiesto tábora, prázdniny u starých rodičov, namiesto drahej dovolenky, návšteva priateľov.



Zvýšenie príjmu

Namiesto toho, aby ste sa zamerali na úspory a škrty, skúste využiť potenciál možností v rámci svojej práce. Stanovte nové finančné ciele. Váš život sa značne zmenil, takže plány, ktoré ste urobili so svojím partnerom, už nemusia platiť. Je na vás, aby ste si zmenili definíciu svojho ďalšieho života. Ako by ste chceli, aby vaša budúcnosť vyzerala. Následne musí padnúť aj rozhodnutie, ako budete pracovať, aby ste zabezpečili, že budete schopní splniť tieto nové ciele.