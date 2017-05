Trinásty plat by podľa spoločnosti McROY Group najviac poškodil cestovný ruch a reštaurácie

dnes 10:01 -

Zavedenie povinného trinásteho platu, o ktorom uvažuje súčasná vláda, by niektoré sektory slovenského hospodárstva výrazne poškodilo. V tlačovej správe na to upozorňuje podpredseda predstavenstva personálno - poradenskej spoločnosti McROY Group Luboš Sirota. "Argument predsedu parlamentu Andreja Danka, že firmám sa darí a preto by sa mali so svojim úspechom povinne podeliť so zamestnancami, nie je na mieste. V niektorých sektoroch hospodárstva je totiž vyše polovica firiem v strate," uviedol. Podľa neho sa preto nedá povedať, že sa darí každému. "Firmy, ktoré dnes bojujú o prežitie, by boli postavené pred otázku: buď trinásty plat obídem, alebo zaniknem," tvrdí.

Z analýzy, ktorú spoločnosť McROY vypracovala na základe údajov FinStatu, vyplýva, že na Slovensku je ziskových približne 55 % spoločností. Najmenší podiel ziskových firiem je v sektore cestovný ruch, gastro a voľný čas. V poslednom známom účtovnom období bolo v pluse necelých 43 % firiem, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Nasledovali sektory ako sprostredkovanie (46,38 %), potravinárstvo (47,83 %) či maloobchod (47,95 %).

"Oblasť gastronómie je dlhodobo tá, kde sú aj podľa oficiálnych údajov štátu mzdy najnižšie a veľa pracovníkov má pomerne nízku kvalifikáciu. Podobne je na tom agrosektor a potravinárstvo," uviedol Sirota. Ohrozené by boli podľa neho predovšetkým malé firmy, u ktorých je miera ziskovosti nižšia, než u tých veľkých. V strate sú pritom najčastejšie firmy, u ktorých sa počet zamestnancov nedá ani zistiť. Tam podľa skúseností McROY patria predovšetkým malé spoločnosti ako i tie, ktoré majú finančné problémy.

Pri firmách do 50 zamestnancov je podľa analýzy personálnej spoločnosti v pluse približne 65 % firiem, v segmente od 50 do 499 zamestnancov je ich takmer 78 %. Najlepšie sú na tom spoločnosti nad 500 zamestnancov, keďže v zisku je vyše 85 % z nich. "Znamená to, že zavedenie povinného 13. platu by skutočne najviac postihlo tých najmenších. U veľkých spoločností, ktoré zvyknú byť na tom ekonomicky dobre, sa koncoročné odmeny a 13. platy vo veľkej miere vyplácajú už dnes," tvrdí Sirota.

Ak by vláda povinný trinásty plat zaviedla, motivovala by tým podľa neho firmy k obchádzaniu novej povinnosti. A to tak, aby personálne náklady na celoročnej báze prudko nestúpli. "Spomalí sa teda prirodzený rast platov, v niektorých prípadoch môžu tie tarifné dokonca klesnúť a väčšia časť mzdy sa presunie do pohyblivých zložiek. V prípade, že by sa trinásty plat oslobodil od daní a odvodov, časť firiem by sa snažila čo najviac peňazí presunúť práve naň, a to na úkor „bežných“ miezd vyplácaných počas roka," dodáva Sirota.