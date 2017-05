Kam až poletí kryptomena: 25 000 dolárov za jediný Bitcoin!?

Zdroj: marketwatch

Foto: thinkstock

dnes 11:55 -

Vo februári tohto roka, keď sa jeden Bitcoin predával za 994 dolárov, majiteľ istej poradenskej spoločnosti v Montreale predpovedal, že kryptomena počas nasledujúcich 10-15 rokov dosiahne 25 000 dolárov. Na tento názor verejnosť reagovala skepticky, ba až s posmechom. Keďže však digitálna mena za uplynulý rok vzrástla o dychberúcich 400 %, možno by sa chlapíci z Wall Street mali zamyslieť nad predikciou Lamoureuxa. Prinajmenšom je tu istá nádej, že 54-ročný bývalý obchodník s cennými papiermi, by mohol mať aj pravdu. "Mal som tú česť hovoriť s inštitúcionálnymi zákazníkmi len niekoľko mesiacov dozadu, boli skeptickí, z akéhokoľvek dôvodu. Dnes, keď sa ukázal rastúci trend, sú pripravení počúvať a sú pripravení nakupovať," povedal Yves Lamoureux pre MarketWatch.

Vo štvrtok si BTCUSD pripísal + 1,51 % a kryptomena tak prekonala rekordnú úroveň 2 700 USD. Pri ostatnom obchodovaní sa vrátil späť na približne 2,555,88 USD. Táto hojdačka len dokazuje volatilitu meny. V tomto kontexte by bolo logické mať pochybnosti o tom, že sa nakoniec rally bude šplhať do nekonečných výšin.





Ale Lamoureux tvrdí, že tentoraz to je iné. Argumentuje, že Bitcoin aj technológia, na ktorej je založený, blockchain, je v počiatočných štádiách dlhodobého vzostupného trendu, ktorý sa podobá ére dot-com. "Z popola bubliny dot-com sme dostali skutočný odkaz toho, čo príde. Cez svoj smartfón môžete robiť všetko, čo chcete. Pred desiatimi, či pätnástimi rokmi si to nedokázal nikto ani predstaviť. To je to, čo sa teraz deje s Bitcoinmi," povedal. Ak by tam bola istá analógia, dalo by sa očakávať, že rast digitálnej meny bude prerušené niekoľkokrát, ale v dlhodobejšom horizonte si zachová býčí trend.

Lamoureux zároveň upozorňuje, že pohyb Bitcoinu nie je previazaný s inými aktívami, ako napríklad indexom S&P 500, Dow Jones Industrial Average, či 10-ročnými bondmi a zlatom. Inými slovami, Bitcoin nemá významný vzťah s inými triedami aktív, ktoré sa pohybujú nezávisle od nich. To je vlastnosť, ktorá by mohla osloviť investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfóliá na zmiernenie strát v iných investičných segmentoch, hovorí Lamoureux. "V podstate sa snažím povedať svojim klientom je, že Bitcoin je nekorigovaný nástroj voči ostatným, ktoré majú vo svojom portfóliu," povedal.

Samozrejme, rally Bitcoinu môže byť špekulatívne. Niektorí veria, že pohyby v relatívne slabom obchode s kryptomenou sú manipulované hŕstkou majiteľov so silnými Bitcoinovými pozíciami. "Sledujeme volatilitu Bitcoinu od chvíle, keď sme ju prvýkrát kúpili, a nie sme slepí, vidíme, že ceny sú do určitej miery výsledkom špekulácií. Myslíme si však, že užitočnosť je veľmi podhodnotená a že to nie je nevyhnutne len špekulácia, ako si ľudia myslia," povedala Cathie Woodová, výkonná riaditeľka spoločnosti ARK Investment Management,

Nedávna rally Bitcoinu je aj reakciou na akceptáciu meny regulačnými orgánmi. Zákon prijatý japonskými zákonodarcami začiatkom tohto roka umožňuje finančným inštitúciám účasť na trhu digitálnej meny. Účinnosť nadobudol v apríli. Dodatočnú legitímnosť by mohla mena získať len krátko po tom, ako Komisia pre cenné papiere a burzu vyhlásila, že prehodnotí svoje predchádzajúce rozhodnutie z marca pokiaľ ide o Winklevoss Bitcoin Trust. Rozhodnutie je pod drobmohľadom investorov a náznaky, že digitálna mena by mohla byť základom burzového obchodovania, sa už potenciálne pretavili do býčieho trendu.

Neochvejné zameranie sa na Bitociny, a to aj v prípade, že sa predpovede Lamoureuxa a ďalších nadšencov digitálnych mien naplnia, by malo malo mať jasný podtext: buďte opatrní.