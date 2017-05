Trump údajne označil Nemcov za veľmi zlých a vyhrážali sa, že Američania prestanú kupovať BMW

Zdroj: Der Spiegel;Süddeutsche Zeitung

dnes 10:15

Der Spiegel a Süddeutsche Zeitung citujú priamych účastníkov na stretnutí, podľa ktorých Trump označil Nemcov za "zlých, veľmi zlých" za ich obchodný prebytok s USA. "Pozrite sa na milióny automobilov, ktoré predávajú v USA. Hrozné. Zastavíme to," povedal predsedovi Európskej komisie Jean-Claudovi Junckerovi a prezidentovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, píše Der Spiegel. V rozhovore v januári oznámil Trump nemeckým novinám Bild, že zavedie 35 % dovozné clá na vozidlá BMW vyrábané v Mexiku, aby mali americkí výrobcovia v USA lepšie čísla predajnosti.

Juncker údajne obhajoval nemeckých občanov, čím posunul tému voľného obchodu do priateľskejšej roviny, ale urobil to ráznym tónom, píše Spiegel.



Vedúci predstavitelia EÚ boli zúfalí aj z neznalosti amerického prezidenta obchodnej politiky EÚ a USA. Hlavný ekonomický poradca Gary Cohn, bývalý prezident spoločnosti Goldman Sachs, zastáva mylný názor, že medzi USA a Nemeckom existujú iné colné sadzby, než medzi USA a Belgickom, píše Der Spiegel. Pričom všetky krajiny eurozóny dodržiavajú rovnakú tarifnú politiku. Nie je prekvapením, že podľa Süddeutsche Zeitung, v ekonomických a obchodných otázkach sa nepodarilo dosiahnuť "žiadne zblíženie".

Podľa nemeckej tlače sa Donald Trump po prvýkrát vyjadril na margo obchodnej politiky v roku 1990 v rozhovore pre Playboy. V ňom tvrdil, že americký priemysel by mal byť chránený clami pre nemeckou a japonskou konkurenciou. Trumpovo presvedčenie sa tak ani za viac než štvrťstoročie nezmenilo. Dokazuje to aj januárový rozhovor pre nemecké noviny Bild a britské The Times, v ktorých spomenul, že v dohľadnom čase môže očakávať nemecký automobilový priemysel ochranné clá na úrovni 35 percent.



Pre Nemecko sú Trumpove vyjadrenia dôležité, nakoľko hlavným ťahúňom ekonomiky sú exporty a Spojené štáty sú jedným z jeho najdôležitejších hospodárskych partnerov.