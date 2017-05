Diera na trhu: Texaský miliardár chce oživiť nadzvukové lietadlá pre komerčné lety

Zdroj: QZ

Foto:aerion;TASR/AP

dnes 10:52 -

Aerion Corp., výrobca lietadiel podporovaný miliardárom Robertom Bassom, dedičom ropného impéria a súčasným predsedom spoločnosti, tento týždeň uviedol, že plánuje poháňať svoje lietadlá AS2 motormi General Electric. Motory by dostali lietadlo na najvyššiu rýchlosť 1,5 Mach alebo jedenapolnásobok rýchlosti zvuku. Elitní cestujúci by sa tak mohli premiestniť z New Yorku do Londýna za niečo viac ako štyri hodiny, namiesto siedmich. Alebo zo San Francisca do Tokia za menej ako sedem hodín v porovnaní s viac ako 10 hodinami.



Prvý let AS2 je naplánovaný na rok 2023. Spoločnosť Aerion v Rene, v Nevade, už má objednávky na 20 kusov takýchto lietadiel, od lízingovej spoločnosti Flexjet za cenu 120 miliónov dolárov.





Bass nie je jediný miliardár, ktorý by chcel oživiť nadzvukové cestovanie pre civilné obyvateľstvo. Virginská skupina Richarda Bransona sa spojila s technologickou Denver Boom Technology, spoločne plánujú sprístupniť nadzvukové, transatlantické lety prostredníctvom komerčných dopravcov za cenu lístka na obchodnú triedu okolo 5 000 dolárov. Virgin vlani uviedla, že má možnosť zakúpiť si prvých 10 lietadiel.



Obe spoločnosti Virgin aj Flexjet majú pred sebou legislatívnu prekážku. Vláda USA zakázala nadzvukové lety civilnými lietadlami v roku 1973, kvôli hluku, ktorý vytvárajú. Nadzvukové lietadlo vytvára zvukovú kulisu podobnú výbuchom, známu ako sonický tresk. Tieto obmedzenia znamenajú, že lietadlá môžu dosiahnuť najvyššie rýchlosti len keď sú nad vodou, takže Američania môžu zabudnúť na rýchle presuny ponad krajinu. NASA sa preto pokúša vyvinúť tichšiu verziu nadzvukového lietadla.







A prečo sa už nelieta Concordmi? Môže za to ekonomika, letenky sa predávali za približne 12 000 dolárov na toto gigantické lietadlo s obrovskou spotrebou paliva. Cena bola neudržateľné počas recesie v roku 2001. Virgin a Flexjet to vzali do úvahy a zamerali sa na omnoho menšie lietadlá. Niektorí cestujúci pravdepodobne budú ochotní priplatiť si za to, aby strávili menej času na palube lietadle.