Vzácne kovy nad hlavou: Investujte vo vesmíre, radí Goldman Sachs, nie je to sci-fi

Banka Goldman Sachs nedávno optimisticky priklonila k vesmírnej ťažbe. "Vesmírna ťažba by mohla byť skutočnosťou skôr, než si myslíme," píše v analýze. Ťažba vo vesmíre sa podľa banky z Wall Streetu v najbližších dekádach zmení zo sci-fi na výnosný biznis. "Psychologická bariéra ťažby na asteroide je stále vysoká, zato finančné a technologické bariéry sú čím ďalej tým nižšie," upozorňuje správa.

Podľa výpočtov California Institute of Technology by sa náklady na prieskumné sondy mohli pohybovať rádovo v desiatkach miliónov dolárov. Ide o tretinu peňazí investovaných do Uberu, pričom cena vesmírnych letov bude klesať, pripomína Goldman Sachs.



Okolo Zeme lietajú bilióny dolárov, kto ale môže na ne siahnuť? Misie na asteroidy plánuje NASA, vlani v septembri už vyslala sondu k asteroidu, z ktorého má budúci rok dopraviť vzorku na Zem.Vesmírna sonda OSIRIS-REx smeruje k uhlíkovému asteroidu Bennu a na Zem má priniesť najväčší vesmírny úlovok od čias programu Apollo. Sonda, prezývaná aj robotický lovec asteroidov, má pozbierané vzorky dopraviť na Zem v roku 2023. Na projekte sa okrem USA zúčastňujú aj Kanada, Francúzsko a Japonsko.







Koncom roku 2015 Kongres schválil zákon, ktorý popisuje, za akých podmienok majú súkromné americké firmy právo ťažiť suroviny na vesmírnych objektoch. Hlavnou podmienkou je príjmy z ťažby doma zdaniť. Veľké plány majú aj Číňania. V rámci svojho vesmírneho programu chcú vyslať sondu, ktorá pristane na asteroide a svojimi motormi ho navedie na obežnú dráhu Mesiaca. Poslúži ako základňa, na ktorej budú ťažiť vzácne kovy a dopravovať ich na Zem. Svoje plány predstavilo aj Luxembursko. Tamojšia vláda ponúka investorom, ktorí sa usídlia v krajine s cieľom dobývať prírodné zdroje vo vesmíre, právne a daňové úľavy. Založila fond na financovanie projektov vesmírnej ťažby, do ktorého vloží dvesto miliónov eur. Zvažuje tiež priamu kapitálovú účasť v spoločnostiach, ktoré sa do príprav ťažby vo vesmíre zapoja.







Massachusettský technologický inštitút upozorňuje, že tento na prvý pohľad zaujímavý biznis bude fungovať len do chvíle, než ponuka preváži nad dopytom. Ak je na jedinom asteroide 100 až 200-krát viac platiny než sa dokáže vyťažiť na Zemi za rok, ktoré by sem niekto dokázal prepraviť, nepochybne by to spôsobilo krach cien aj niektorých ťažobných spoločností. Preto by sa na Zem mal dopraviť len nepatrný zlomok nerastných surovín z asteroidov. Pokiaľ sa tieto informácie dajú premeniť na investičné odporúčania, asi by sme mali uzatvárať krátke pozície na platinu, a dlhé do vesmírnej ťažby. Aj Goldmani sú v tomto smere býci. "Očakávame, že systémy by mohli byť postavené za menej, ako sú trendy v nákladoch na výrobu kozmických lodí.Vzhľadom na kapitálové náklady banských činností na Zemi si myslíme, že financovanie vesmírnej misie by nemalo zostať mimo oblasti záujmu."