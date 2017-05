Recyklovaný materiál Stered z kopaníc patentovali už aj v Číne

dnes 16:31 -

Unikátna technológia recyklovaného materiálu Stered z dielne spoločnosti Stered PR Krajné v Myjavskom okrese zaujala Číňanov už v minulosti. V septembri 2014 navštívili spoločnosť predstavitelia čínskej firmy Zhuzhou Times New Material Tech. Co., Ltd. Záujem mali o využitie materiálu z textilných odpadov z automobilového priemyslu pri znížení hlučnosti železníc v čínskych mestách.

Podľa konateľa spoločnosti PR Krajné Juraja Plesníka vsadili v Krajnom na spoluprácu s renomovanou českou spoločnosťou Brens Europe, ktorá materiál Stered využíva pri aplikácii systémových prvkov na znižovanie hluku a vibrácií v koľajovej doprave. „Nielen preto, že náš materiál vhodne zapadal do konceptu vývoja tejto spoločnosti, ale i so spoločným cieľom ponúknuť na svetový, a teda aj čínsky trh nové, technicky pokrokové riešenia, ktoré tak zhodnocujú výstup z unikátnej linky Stered - zhodnotenie odpadov syntetických technických textílií najmä z automobilového priemyslu,“ uviedol Plesník.

Dnes je podľa neho Čína v obrovskom rozmachu a v štádiu presídľovania do mestských celkov, a preto i rozvoj električkovej hromadnej dopravy má svoju investičnú prioritu. Obchodné záujmy čínskych investorov na Slovensku, no najmä v Českej republike, podľa neho len potvrdzujú dôveru čínskeho kapitálu v českú, ale i slovenskú tvorivosť.

„Túto výzvu sme prijali. Úspešnosť vývozu samotnej technológie sme preto spojili s aplikačným riešením, ktoré materiál Stered využíva, a prináša tak ďalšiu pridanú hodnotu pre investora. V roku 2014 ponúkla naša spoločnosť spoluprácu pri využití materiálov Stered pre aplikáciu systémových prvkov na znižovanie hluku a vibrácií z koľajovej dopravy poprednej českej spoločnosti Prokop Rail Plzeň, dnes Brens Europe. Našli sme tak vhodné spojenie medzi riešením odpadu z rastúcej automobilovej výroby a jeho využitie vo výrobkoch, ktoré v budúcnosti budú, paradoxne, ťažiť z rastúceho dopytu po rozvoji hromadnej dopravy - rýchlej, bezpečnej a environmentálne zodpovednej,“ doplnil Plesník.

Spolu s českým partnerom Brens Europe sú tak podľa neho dnes pripravení vstúpiť do fázy efektívneho rokovania s čínskym partnerom s produktom, o ktorý prejavil záujem a ktorý je výsledkom tvorivej činnosti českej a slovenskej strany. „Naša pripravenosť je v týchto dňoch korunovaná i potvrdením o úspešnom zápise patentu na výrobu Stered v Číne,“ zdôraznil konateľ s tým, že v hľadáčiku investorov z Číny je spoločnosť Stered PR Krajné aj z pohľadu využiteľnosti dosiek Stered v skladbe zelených striech.