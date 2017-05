Jednotná mena: Do roku 2025 by mali všetky členské štáty používať euro

Zdroj: gazeta.pl

Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnili správu, že Európska komisia plánuje zavedenie eura v 27 členských štátoch najneskôr do roku 2025. Avšak, podľa komisára, ktorý ma na starosti otázky spojené so spoločnou európskou menou, Valdisa Dombrovskisa, neexistuje žiaden fixný termín, pokiaľ ide o všeobecný termín pre zavedenie eura, píše gazeta.pl.

Podľa uniknutých informácií je plán založený na skutočnosti, že po Brexite a odchode libry, by už nejestvovala významnejšia konkurenčná mena na kontinente. V prípade, že by do roku 2025 vstúpili do eurozóny aj krajiny, ktoré sú dnes mimo nej, vyriešila by sa tým otázka spoločnej európskej meny a od členských štátov by sa tak mohla vyžadovať prísnejšia finančná disciplína.